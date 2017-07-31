Некогда один из популярнейших музыкальных сервисов SoundCloud в начале июля этого года уволил 173 человек или около 40% всего персонала. Бывшие сотрудники SoundCloud и источники внутри компании говорят, что основной причиной проблем стало неверное решение менеджмента поменять основное направление бизнеса. SoundCloud изначально появился как сервис обмена музыкой, в первую очередь треками независимых исполнителей, что позволило компании собрать 150 млн треков — в 5 раз больше, чем, к примеру, у Spotify или Apple Music.

Однако в марте 2016 года компания представила сервис SoundCloud Go, предлагающий подписку на обычную продукцию крупных рекорд-лейблов за $9,99 в месяц, то есть компания фактически сама ликвидировала свое основное конкурентное преимущество, сфокусировавшись на рынке, где и без нее была крайне жесткая конкуренция. Это ухудшило и без того не самое хорошее финансовое положение компании — в 2015 году ее убыток уже составил $54 млн. В 2017 году компания закрыла два из четырёх офисов — Лондоне и Сан-Франциско и по данным источников начала поиск нового CEO.