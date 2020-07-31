У Product University Аркадия Морейниса и Алексея Черняка (экс-CEO Групон Россия) появились коммерческие стажировки в веб-разработке и B2B-продажах. Предполагается, что компании будут разрешать своим сотрудникам проводить стажировки длительностью 1−3 месяца для потенциальных новых сотрудников, у которых нет подверждённого опыта. Обучение будет стоить 50 тысяч рублей, наставник получит половину суммы. Он должен будет познакомить подопечного с устройством и процессами компании и задействовать его в задачах реального проекта, которым он занимается.

HR-эксперт и евангелист SAP Александр Маслюк в своем ТГ-канале WTF_HR выразил сомнения относительно эффективности такого формата и счел его появление симптомом незрелости российского рынка переобучения и переквалификации. В комментариях у Морейниса также вызвал недоумение вопрос того, как это будет согласовано на уровне компании с учётом NDA, безопасности и других вопросов участия посторонних во внутренних процессах.