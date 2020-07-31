У Product University Аркадия Морейниса и Алексея Черняка (экс-CEO Групон Россия) появились коммерческие стажировки в веб-разработке и B2B-продажах. Предполагается, что компании будут разрешать своим сотрудникам проводить стажировки длительностью 1−3 месяца для потенциальных новых сотрудников, у которых нет подверждённого опыта. Обучение будет стоить 50 тысяч рублей, наставник получит половину суммы. Он должен будет познакомить подопечного с устройством и процессами компании и задействовать его в задачах реального проекта, которым он занимается.
HR-эксперт и евангелист SAP Александр Маслюк в своем ТГ-канале WTF_HR выразил сомнения относительно эффективности такого формата и счел его появление симптомом незрелости российского рынка переобучения и переквалификации. В комментариях у Морейниса также вызвал недоумение вопрос того, как это будет согласовано на уровне компании с учётом NDA, безопасности и других вопросов участия посторонних во внутренних процессах.
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Вообще, с обучением zero-level сотрудников какой-то зашкаливающий капец
Гикбрейнс затягивает людей посылом «вот есть php, есть ruby, а теперь давайте-ка вы у нас поучитесь и станете профессионало, которого с руками в Мейле и Яндексе оторвут»
Это уже похоже на бизнес-молодость в её худших проявлениях, когда людей без каких-либо способностей к бизнесу толкают делать то, что они никак не понимают и никогда не смогут понять. Ввергая в убытки материальные и моральные.
Стажировку за деньги вообще не понимаю.
Да и с опытных брать надо, чего мелочиться. Со старшего программиста — 100−150, в зависимости от квалификации, с тимлида — 200. Вспоминается незабвенное «работать в нашей компании — большая честь».
Юрий Синодов «Стажировку за деньги вообще не понимаю.»
Да, на первый взгляд выглядит как лютая ересь. Но давайте рассуждать логически.
Возьмём гипотетическую личность годиков 18 или 23 (в зависимости от наличия ВО
Вреднейшего шрОта). Существо берет, скажем 50000р. целевого кредита на мутную стажировку. Лажается или лажают, не принципиально. Понимает, что ничего без блата вообще не существует, берёт второй кредит на 100к и спокойненько в тот же месяц иммигрирует. Итого: 150000р за бесценный курс «Истина о найме в Снежной Нигерии». Да эти жалкие 150к человек в США или Германии отобъёт за квартал.
Ну, как говорит один мой знакомый: «А почему дурачок считает, что у него должны оставаться его деньги?»