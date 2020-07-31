У считающегося молодёжным приложения для публикации коротких видео TikTok в России 45% пользователей -- люди в возрастой категории 25−44 года. Пользователей старше 55 лет -- почти 10%. Доходы у 67% от средних и выше (данные Mediascope за май 2020).

При этом основная аудитория инфлюенсеров (тиктокеров с количеством подписчиков от 1000) -- девушки в возрасте 13−24 (47%). Такие данные получили в Hype Auditor, исследовав 3,1 млн аккаунтов «тысячников» со всего мира и 83 тысячи российских.

Россия оказалась на 4 месте по количеству инфлюэнсеров (Китай исследователи, судя по всему, не рассматривали, так как он даже не вошел в десятку).

На заработки от рекламы и сотрудничество с брендами могут рассчитывать 3,72% российских инфлюенсеров -- их аудитория превышает 100 тыс. подписчиков. Больше миллиона -- всего у 0,34% популярных тиктокеров. Заметна сильная корреляция между количеством постов, которые успел выложить блогер, и размером его аудитории.