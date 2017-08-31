Открытая научная библиотека «КиберЛенинка» нашла первого крупного инвестора. Как сообщили «Роем!» в компании, инвестором стали структуры совладельца «ТехноНиколь» и «Рыбаков Фонда» Игоря Рыбакова. Они приобрели 25% компании за 30 млн рублей.

Продавцами выступили основатели «КиберЛенинки»: Дмитрий Семячкин, Михаил Сергеев и Евгений Кисляк. Их доли пропорционально уменьшились, теперь у каждого акционера ровно четверть компании. Семячкин утверждает, что «привлечение капитала никак не повлияет на философию и основные ценности», библиотека по-прежнему останется открытой и бесплатной для всех. Сергеев говорит, что основной задачей инвестиции для Рыбакова «является не извлечение прибыли, а достижение определенного эффекта социального воздействия». «Поэтому перед нами стоит задача выйти на самоокупаемость проекта и максимизировать социально значимую составляющую», — добавляет он.

Все инвестиции пойдут на развитие продукта. «Полученная инвестиция позволила нам усилить эту работу. Уже сейчас расходы на проект увеличились в 3 раза, а к концу 2018 года они вырастут в 5 раз, и будут покрываться в следующих раундах», — говорит Сергеев. Компания планирует построить экосистему для эффективного взаимодействия производителей и потребителей знаний, разработать инструменты для мягкого управления наукой и улучшения научно-образовательного процесса «снизу». Сергеев говорит, что в долгосрочной перспективе компания планирует дополнительно зарабатывать на новых продуктах для издателей, исследователей и государства.

Семячкин, Сергеев и Кисляк основали «КиберЛенинку» в 2012 году. Сейчас это крупнейший открытый научный архив в России и Европе, входит в топ-10 таких архивов в мире. На сегодняшний день в библиотеке находится более 1,2 млн научных статей из более 1300 журналов, в том числе издаваемых ведущими российскими университетами, годовая аудитория превышает 22 млн человек.