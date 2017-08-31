«Яндекс» и издательство «Просвещение» рассказали о подоробностях совместного проекта по созданию образовательной платформы, о котором компании сообщили в июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме. До конца года компании договорились вложить в развитие проекта по 60 млн рублей. Специалисты «Яндекса» в проекте отвечают за разработку платформы, а «Просвещения» — за методические и образовательные материалы.

Один из совместных проектов двух компаний называется «Школа». Он будет запущен в тестовом режиме осенью для 20 школ. В тестовой версии проекта будут доступны два школьных предмета — математика и русский язык — и только для учеников начальной школы. Преподавателям платформа позволит автоматически проверять домашние задания и отслеживать успеваемость учеников по отдельным предметам.

Для самих учеников в системе будут предусмотрены видеоуроки и тренажеры по отдельным предметам. На этапе тестирования платформа будет бесплатной, но в дальнейшем компании могут начать ее монетизировать, сказал вице-президент «Просвещения» по стратегии и организационному развитию Илья Залесский.

Также «Яндекс» и «Просвещение» запустили сайт для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ под названием «Яндекс.ЕГЭ». Для него подготавливают видеоуроки для школьников, а также в нем будет прописан курс «Секреты ЕГЭ», в котором школьникам расскажут, как избежать ошибок при подготовке к ЕГЭ.