Рабочая группа «Связь и ИТ» Экспертного совета при правительстве РФ заявила, что внедрять типовой СОРМ интернет-сервисами, как предполагало Минкомсвязи, — невозможно. Такое заключение подготовили при участии «Ростелекома», МТС, «Мегафона», «Вымпелкома», «Яндекса», Mail.ru Group, ассоциации РАЭК. Минкомсвязи предложила подобный подход для исполнения «закона Яровой» и 97-ФЗ, обязывающего ОРИ хранить на территории РФ данные о пользователях и о фактах приема, передачи, доставки сообщений и контента и предоставлять эти данные МВД и ФСБ.

«Информационные системы каждого организатора распространения информации в интернете (ОРИ) имеют уникальную архитектуру и специфичный набор интерфейсов, что делает невозможным внедрение типового решения программно-аппаратного технического средства ОРМ, либо возникнут проблемы в его функционировании. В связи с этим следует предусмотреть возможность разработки ОРМ ОРИ совместно с ОРИ, либо силами непосредственно ОРИ. Для этого следует максимально упростить/отменить сертификацию решений ОРМ ОРИ, сведя ее к согласованию плана врендрения ОРМ ОРИ с уполномоченным органом (Федеральной службой безопасности РФ», — говорится в заключении (есть в распоряжении RNS).