Онлайн-рителер Ozon начал продавать крупную бытовую технику. Как пояснила представитель компании Мария Назамутдинова, до недавнего времени Ozon хранил товар на складе в Твери и местный партнер установил ограничения по габаритам товара — 25 кг и 120 см.

В мае 2017 года Ozon арендовал новый склад на северо-западе Подмосковья, благодаря чему компания смогла запустить продажи крупногабаритного товара. Ozon надеется, что к концу 2017 года на продажи крупной техники будет приходиться около 5% его продаж электроники, а к концу следующего года это будет уже 5% всего оборота ритейлера.

Одна из целей расширения ассортимента онлайн-ритейлера — поднять средний чек. По словам Назамутдиновой, в августе средняя сумма покупки в Ozon составляла 2500 рублей, тогда как средняя сумма покупки крупной бытовой техники — около 12 000 рублей.