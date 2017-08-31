Сервис объявлений «Юла» подключился к рынку недвижимости, объявил владеющий проектом холдинг Mail.ru Group. Партнёры MRG из агентства недвижимости «33 Слона» первоначально ориентируются на московский рынок, в перспективе на продажи жилья в российских регионах. «Юла» предложит продавцам «бесплатную» фотосъёмку помещений, подготовку квартир к продаже и сопровождение сделок. По статистике Liveinternet старый проект «Недвижимость@Mail.ru», среди учтённых рейтингом сайтов, занимает третье место по посещаемости из всей России. Но если рассматривать исключительно вышеупомянутую Москву, в лидерах столичного рейтинга, нет принадлежащих Mail.ru сайтов.

Гендиректор агентства «33 Слона» Игорь Калганов объяснил vc.ru, что все услуги по продаже квартиры обойдутся в 2−3% от общей суммы сделки, а отдельное юридическое сопровождение продажи в в 30−50 тысяч рублей. Согласно информации с официального сайта «33 Слонов», агентство готовит материалы для дружественной «Юле» «Недвижимости@Mail.ru» и для конкурирующих площадок: ЦИАН, Яндекс.Недвижимости и других. Продавцы не обязаны пользоваться услугами «33 Слонов» для размещения объявления в «Юле», уточнил представитель Mail.ru Group.

Первая версия приложения «Юла» появилась 15 октября 2015 года, в августе 2016 Mail.ru Group официально объявила о том, что холдинг владеет этим проектом, а в ноябре-декабре подтвердила, что «накачает» «Юлу» пользователями из собственных соцсетей — ВКонтакте и «Одноклассников».