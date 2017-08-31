«Яндекс» сообщил партнерам, что создал отдельное юрлицо, чтобы обслуживать операции в Белоруссии — ООО «Яндекс Реклама». Ранее расчёты шли через российскую дочку. Также компания сообщила, что новые платежи за рекламу от прямых рекламодателей будут приниматься только в белорусских рублях, цены будут зафиксированы в них же. Ранее «Яндекс» столкнулся с проблемами в странах СНГ из-за своего российского происхождения. Власти Украины запретили жителям страны пользоваться сервисами «Яндекса» в рамках антироссийских санкций.