«Яндекс»: Россияне по ночам ищут порно, а вечером и днем данные о кино и про работу


«Яндекс» изучил статистику поисковых запросов россиян в зависимости от времени суток. По общему количеству запросов почти всегда лидируют три темы: школа, кино и порно. Утром и днём люди задают запросы об учёбе, вечером спрашивают о фильмах, ночью смотрят порно. С 9 до 17 для поиска наиболее характерны рабочие и околорабочие темы — право, бизнес, производство (ГОСТы, нормы безопасности, классификаторы продукции). Вместе с работой люди ищут ответы на различные вопросы, связанные с деньгами и государственными услугами — оформлением документов, платежами и прочим.

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