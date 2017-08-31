«Яндекс» изучил статистику поисковых запросов россиян в зависимости от времени суток. По общему количеству запросов почти всегда лидируют три темы: школа, кино и порно. Утром и днём люди задают запросы об учёбе, вечером спрашивают о фильмах, ночью смотрят порно. С 9 до 17 для поиска наиболее характерны рабочие и околорабочие темы — право, бизнес, производство (ГОСТы, нормы безопасности, классификаторы продукции). Вместе с работой люди ищут ответы на различные вопросы, связанные с деньгами и государственными услугами — оформлением документов, платежами и прочим.