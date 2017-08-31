Глава ростелекомовского проекта «Спутник» Максим Хромов рассказал «Известиям», что их браузер поддерживает отечественные SSL-сертификаты и сейчас специалисты готовы проэкспериментировать с внедрением российских сертификатов на собственных ресурсах: поиске, новостном и картографическом сервисе. «Если браузер поддерживает отечественное шифрование, то будет использовано оно. В противном случае будет подключение через иностранные SSL-сертификаты», — объяснил Хромов. Советник президента РФ Герман Клименко рассказал газете, что пилотные испытания контролируемого Россией шифрования будут проведены и на портале Госуслуг.

Директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий Илья Массух считает, что отечественные сертификаты нужно внедрять постепенно, начав с госсайтов: «В первую очередь нужно обратить внимание на те сервисы, где есть персональные данные, финансовые транзакции и юридическая информация, — считает Илья Массух. — А дальше обычные сайты сами подтянутся. Ведь сегодня нет проблем использовать два сертификата: российский и иностранный».

Руководитель проекта «Нетоскоп» Павел Храмцов рассказал «Известиям», что отечественные сертификаты поддерживает только браузер «Спутник» (по статистике Liveinternet его распространённость не сопоставима с распространённостью браузеров-лидеров), известен способ подключения отечественных сертификатов в Firefox. Однако чтобы сделать использование российских SSL-сертификатов массовым, необходимо чтобы ими воспользовались главные производители ОС и браузеров — Microsoft, Google, «Яндекс», Apple.

В феврале 2016 года «Коммерсант» сообщил, что администрация президента РФ заинтересована в создании государственного удостоверяющего центра для выдачи SSL-сертификатов. По так называемому «Закону Яровой» в ближайшем будущем операторы будут обязаны хранить пользовательский трафик россиян, но значительная часть данных в сетях непригодна к анализу и использованию в работе госорганов, так как отсутствует технология, позволяющая расшифровывать обмен информацией между пользователями или между пользователями и сайтами.