Межведомственная комиссия: ФСБ, Роскомнадзора, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, с 6 августа проводит лабораторные испытания российских DPI-систем (Deep Packet Inspection) анализа и фильтрации трафика на сети Ростелекома в Реутове, выяснил Reuters. В результате комиссия выяснила, что надёжная блокировка Telegram приводит к параллельной блокировке других сервисов, например «Сбербанка Онлайн».

Комиссия отобрала для испытаний продукты РДП.РУ, АДМ Системы, DDoS-Guard, Napa Labs, Vas Experts, Концерна Автоматика (часть Ростеха) и НТЦ Протей. Совладелец последней организации Антон Пинчук подтвердил факт испытаний, но объяснил, что Протей от участия отказался: «Задача была поставлена масштабная, а сроки для подготовки совсем небольшие. В рамках испытаний на сети Ростелекома от DPI хотели распознавания и возможности блокировки практически всех известных сетевых протоколов на канале более чем в 1 Тбит/с. Наша DPI успешно работает на сетях многих операторов связи, но под более конкретные задачи», — объяснил Пинчук. Комиссия пыталась блокировать Telegram, но выяснилось, что мессенджер маскируется, выдаёт себя то за браузер, то за антивирус, то за другие типы приложений.

Таганский районный суд Москвы решил ограничить доступ к мессенджеру Telegram на территории России 13 апреля 2018 года. В результате усилий Роскомнадзора ошибочно блокировался не сам мессенджер, а самые разные сервисы, начиная с Google, вплоть и хостинга Amazon до Вконтакте, Одноклассников, Twitter, Facebook и Яндекса. По состоянию на начало мая в Роскомнадзор поступило примерно 46 000 жалоб на ошибочную блокировку сервисов.