Группа ACMG бизнесмена Александра Федотова передала русскую версию журнала Forbes, бизнесмену Магомеду Мусаеву — зятю экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Магомед Мусаев — бывший директор ВДНХ и экс-глава Комитета инновационного развития Москвы, управляющий партнер калифорнийского венчурного фонда GVA Capital (основан совместно с Павлом Черкашиным и Абдулом Абдулкеримовым, под управлением $120 млн, Мусаев оценивает портфель фонда в $5 млрд). Forbes испытывал финансовые проблемы, только за печать и по налогам долги составляют 150 млн рублей. Журналистам задерживались зарплаты. Мусаев одалживал Федотову деньги, знает собеседник The Bell и, вероятно, журнал достался Мусаеву за долги. Предприниматель заявил, что принял на себя все обязательства издания. При Федотове были уволены или ушли самостоятельно главред Николай Усков, издатель Наталья Гандурина и другие. Мусаев пригласил их обратно, в частности Усков станет редакционным директором, а Гандурина вернётся на прежнюю должность. Журналисты и Федотов отозвали взаимные судебные иски, поданные ранее друг на друга. В обновлённом Forbes появится совет директоров с большинством независимых голосов, в него могут войти бывшие главреды издания: Елизавета Осетинская (сейчас основатель The Bell), Максим Кашулинский (отказался) и Эльмар Муртазаев.