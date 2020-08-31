Правительство утвердило Концепцию развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года. Исполнительная власть и «Роскосмос» должны в ближайшие три месяца разработать предложения по её реализации.
В документе сформулированы «базовые этические нормы» для ИИ и роботов:
- приоритет благополучия и безопасности человека, защиты его основополагающих прав и свобод (цель обеспечения благополучия и безопасности человека должна преобладать над иными целями разработки и применения систем искусственного интеллекта и робототехники);
- запрет на причинение вреда человеку по инициативе систем искусственного интеллекта и робототехники (по общему правилу следует ограничивать разработку, оборот и применение систем искусственного интеллекта и робототехники, способных по своей инициативе целенаправленно причинять вред человеку);
- подконтрольность человеку (в той мере, в которой это возможно с учетом требуемой степени автономности систем искусственного интеллекта и робототехники и иных обстоятельств);
- проектируемое соответствие закону, в том числе требованиям безопасности (применение систем искусственного интеллекта не должно заведомо для разработчика приводить к нарушению правовых норм);
- недопущение противоправной манипуляции поведением человека.
Одной из проблем в разработке ИИ-технологий считается то, что разработчик не всегда может предсказать, когда машинное обучение приведёт к нарушению норм. Дискриминация в процессе кадрового или банковского скоринга, алгоритмы, генерирующие оскорбительные шутки, и автопилоты автомобилей, выбирающие, кого сбить на дороге при неизбежности аварии, не исчерпывают возможных примеров.
В концепции описаны и принципы регулирования этой отрасли: в их основе должны быть поощрение конкуренции, импортозамещение, особое внимание к потенциальным рискам, наконец, «стимулирование как основа регулирования». Отмечается, что одной из главных проблем для развития ИИ в России является недоверие общества.
Вышеупомянутая проблема появляется в Концепции среди перечня сложностей регулирования ИИ во всём мире:
- соблюдение баланса между требованиями по защите персональных данных и необходимостью их использования для обучения систем искусственного интеллекта;
- определение предмета и границ регулирования сферы использования систем искусственного интеллекта и робототехники;
- идентификация системы искусственного интеллекта при взаимодействии с человеком, включая его — информирование о взаимодействии с такой системой;
- правовое «делегирование» решений системам искусственного интеллекта и робототехники;
- ответственность за причинение вреда с использованием систем искусственного интеллекта и робототехники;
- правовой режим результатов интеллектуальной деятельности, созданных с использованием систем искусственного интеллекта;
- использование для принятия решений системами искусственного интеллекта вероятностных оценок и невозможность в ряде случаев полного объяснения принятого ими решения (проблема алгоритмической прозрачности систем искусственного интеллекта).
В Концепции также предлагается расширить список технологий, которые будут изъяты из перечня тех, что могут использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль. Это сделает проще экспорт технологий и работу российских разработчиков с зарубежными рынками.
Страховой отрасли предлагается научиться страховать клиентов от вреда, причинённого в результате применения роботов. Сам термин «робот», равно как «ИИ», «интеллектуальный агент» и прочие Концепция призывает уточнить и зафиксировать однозначное понимание. Но в законодательстве эти слова пока на всякий случай не определять.
В то же время с учетом прикладного характера применения этих технологий в самых разных областях может требоваться формулирование разных определений в зависимости от отрасли применения технологий искусственного интеллекта и робототехники. По этой причине в рассматриваемый в Концепции временной период предлагается по возможности избегать внедрения в законодательство Российской Федерации единого для всех отраслей нормативного определения указанных терминов. При этом крайне важно в этот период провести работу по построению и гармонизации онтологии предметной области силами экспертного сообщества и профильных технических комитетов при
Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.
Ключевыми областями для внедрения ИИ и роботов Концепция считает здравоохранение, транспорт, государственное и муниципальное управление, градостроительство и умные города, финансы, промышленность и космос
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Не быстро (И это не закон, ещё по которому роботы начнут бороздить…
Гришин занёс Володину первые разработки подобных текстов ещё в 2016 году.
Одной из проблем в разработке ИИ-технологий считается то, что разработчик не всегда может предсказать, когда машинное обучение приведёт к нарушению норм.
Нет. Разработчики называют непредсказуемость… «Непредсказуемостью», а затем отбраковывают те собственные решения, где случайность результатов или побочка превалирует над предполагаемым благом проекта, а «непредсказуемость» результата обессмысливает возможную пользу или цена даже одной ошибки слишком высока.
Робот крутит барабан стиральной машинки и барабан «непредсказуемо» колеблется. Но в пределах корпуса.
Непредсказуемость делают проблемой… Разработчики. Когда, например, отказываются от ответственности за раскручивание барабана и он начинает шарашить непредсказуемо, в том числе с ударами барабана по корпусу машинки и с угроблением самой машинки и всего вокруг. Правда, в целом, разработчики любых бытовых промышленных товаров и услуг так не делают. Но, вот, в IT…
Кто виноват в потоке помоев из новостного агрегатора, ленте фейсбука, рекомендациях мультимедийного сервиса? Ясное дело — ИИ-алгоритм, но не его создатели же!
«Проблемой» является пренебрежение возможным вредом на фоне случайных полезных результатов.
«и автопилоты автомобилей, выбирающие, кого сбить на дороге при неизбежности аварии»
Вообще-то, в нормальных странах же давно условились, что выбор будет другим — а именно: как убрать/уничтожить/. транспортное средство, чтобы не пострадали другие люди — штырь в пол, катапультирование, автодеструкция
и т. п. А не кого из пешеходов сочное нашпигованное IP-корыто сегодня размажет — светло-зелененького или темно-зелененького пешика. Купил автомобиль — купил средство повышенной опасности — до свиданья.
Надеюсь, на весь этот **** /***** /много/ интересные концепции/, хотя бы не тратят бумагу и, следовательно, деревья.
Дворы не могут от автошрота очистить, а тут роботы кококо. Это при том, что как правильно в сочных каментах 2016 г из камента выше, все роботы/микросхемы
и т. п. всё строго зарубежное. Максимум можно у китайцев _попросить_ использовать кириллицу, вместо иероглифов. А„дать, что “скинут все спецификации, коды, блабла оч. наив.
Отличный камент из топиков 2016, впрочем, там многие каменты эпичны.