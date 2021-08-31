Яндекс добавил на Маркете покупку в беспроцентную рассрочку, у покупателя будет чуть больше месяца, чтобы оплатить товар. Четверть цены он заплатит сразу, остальные три четверти будут списываться раз в две недели. Продавец получит оплату сразу целиком, комиссии для него пока нет, в будущем она появится, какая и когда, в пресс-релизе не сообщается. На первом этапе внедрения «сплитом» можно оплатить покупки из 20 категорий товаров на сумму от 1 до 30 тысяч рублей.
Ozon давно предлагает своим продавцам давать рассрочку покупателям. Её срок — шесть месяцев, она не распространяется на «товары из-за рубежа» и ювелирные изделия. Для продавца есть дисконт в размере 6,54%. На получение рассрочки нужно было получить одобрение банка.
Дисконтом может быть комиссия за предоставление покупателю беспроцентной рассрочки, если покупатель оформил рассрочку в мобильном приложении Ozon или скидка на товар, если покупатель оформил рассрочку в веб-версии Ozon.
У Wildberries тоже есть рассрочка, оформляемая как беспроцентный банковский кредит. Эта услуга появилась в июне 2021 года.
Курс на финтех был объявлен Яндексом в ноябре прошлого года, в этом году компания купила банк и запустила платёжный сервис Yandex Pay. Компания собирается выпускать финтех-сервис с функциями управления личными финансами. У неё появился отдельный ресурс с вакансиями в финтех-направление под девизом «Строим банк внутри Яндекса». Там подчёркивается, что сервис создаётся в атмосфере стартапа, с нуля, без неприятного легаси. Вакансии «менеджера финансового планирования и анализа», например, специалистов по управлению рисками, предотвращению фрода, внутреннему контролю, идентификации клиента предполагают, что Яндекс будет вести полноценную банковскую деятельность.
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Есть стартап СмартоЛет — смартфон в рассрочку. До него были и другие конкуренты. Кто знал, что тема станет популярной после рекламы карточек-рассрочек.
Судя по вакансиям Яндекса, они наверстают очередной нишевой digital НКО без ручек и компетенций. Проще было Я. Карту не отдавать Сберу. Теперь доверия к продукту нет.
А есть ещё «Запросто» в смысле покупки смартфонов с нестандартной оплатой порциями
https://roem.ru/06−10−2020/283619/umnyi-kollektor/
Ну, успехов им в создании Финтеха.