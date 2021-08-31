Евгений Давыдович объявил в «Фейсбуке» 40 августа своим последним рабочим днём в качестве CEO «Связного». Он руководил им почти два года («двадцать месяцев»), до этого он работал там в 2010—2017 гг., дорос до президента группы компаний «Связной» с постов зампреда правления и куратора бизнеса банка «Связной».
Из поста Давыдовича можно понять, что его самая сильная сторона — понимание «традиционного розничного бизнеса», а пандемия подстегнула перемещение бизнеса «Связного» в интернет. Он считает, что дал компании всё, что мог, и займётся теперь «новыми проектами», предварительно проведя время с семьёй. Он не называет имя нового руководителя, но формулировки в посте позволяют предположить, что таковой уже найден. Пресс-служба «Связного» объявила, что президентом «крупнейшего сотового ритейлера» стал Максим Онищенко. Последнее его место работы — розничная сеть Табрис в Краснодаре и Краснодарском крае, которую он развивал в роли исполнительного директора. До этого он вырос до регионального управляюшего в Procter&Gamble, с 2011 по 2018 отвечал в «Магните» за сеть «Магнит Косметик».
Давыдович рассказал о своей работе в «Связном»:
Новый период работы в «Связном» сразу обещал быть гораздо более сложным. Прежде всего, за счет сильнейших конкурентов в онлайн-пространстве в лице маркетплейсов, готовых тратить на привлечение клиентов и инфраструктуру их обслуживания огромные ресурсы.
Традиционный розничный бизнес при этом всегда был моей сильной стороной. У «Связного» оставался и остаётся важнейший козырь — широкая сеть магазинов, добраться до которых быстрее, чем ждать заказ из самого оперативного интернет-магазина. Так что я без особых сомнений согласился вернуться в компанию.
Как это обычно бывает, жизнь почти моментально посмеялась над моими планами по развитию Связного и преподнесла сюрприз в виде пандемии коронавируса. Это заставило нас за три-четыре месяца внедрять изменения, на которые в других условиях понадобилось бы как минимум пара лет. Мы достаточно успешно прошли адаптацию к новым реалиям с точки зрения онлайн-продаж и сопутствующих бизнес-процессов. Я очень благодарен команде «Связного»: вместе мы смогли быстро перестроить компанию, всегда ассоциировавшуюся с «физической» розницей, в полноценного онлайн-ритейлера.
За минувшие двадцать месяцев я дал компании все что мог, взамен получив новый и потому неоценимый опыт. Я благодарен команде за поддержку моих идей, а ещё больше — за то, что вы не боялись предлагать и реализовывать свои решения наших общих задач.
Отдельно я бы хотел поблагодарить акционеров «Связного» за доверие, оказанное мне два года назад, и поддержку в течение всего периода пандемийной турбулентности. Общение с ними всегда было открытым и конструктивным.
Но с завтрашнего дня история «Связного» будет продолжаться с новым руководителем. Я же возьму небольшую паузу, больше времени проведу с семьей, а уже совсем скоро займусь новыми проектами.
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