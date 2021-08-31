Евгений Давыдович объявил в «Фейсбуке» 40 августа своим последним рабочим днём в качестве CEO «Связного». Он руководил им почти два года («двадцать месяцев»), до этого он работал там в 2010—2017 гг., дорос до президента группы компаний «Связной» с постов зампреда правления и куратора бизнеса банка «Связной».

Из поста Давыдовича можно понять, что его самая сильная сторона — понимание «традиционного розничного бизнеса», а пандемия подстегнула перемещение бизнеса «Связного» в интернет. Он считает, что дал компании всё, что мог, и займётся теперь «новыми проектами», предварительно проведя время с семьёй. Он не называет имя нового руководителя, но формулировки в посте позволяют предположить, что таковой уже найден. Пресс-служба «Связного» объявила, что президентом «крупнейшего сотового ритейлера» стал Максим Онищенко. Последнее его место работы — розничная сеть Табрис в Краснодаре и Краснодарском крае, которую он развивал в роли исполнительного директора. До этого он вырос до регионального управляюшего в Procter&Gamble, с 2011 по 2018 отвечал в «Магните» за сеть «Магнит Косметик».

Давыдович рассказал о своей работе в «Связном»: