Издание «Ридус» собрало несколько историй обладателей трудовых книжек, которые запросили информацию о своём трудовом стаже на «Госуслугах» и не нашли там нескольких лет или месяцев работы. Из истории стёрлось сотрудничество с ликвидированными компаниями.

Пострадавшие обратились в Пенсионный фонд, в фонде растерялись и предупредили, что помочь вряд ли смогут.

В редакцию обратилась жительница Москвы Светлана Антонова. Она рассказала, что ради любопытства запросила на портале «Госуслуг» электронную трудовую книжку и была очень удивлена, когда обнаружила, что в ее трудовом стаже существует целых три пробела. Срок не такой большой: два месяца, восемь месяцев и три недели, но ее возмутила сама ситуация. «Когда мне из Пенсионного фонда позвонили, мы стали общаться, я спросила у них, что мне теперь делать. Две компании ликвидированы, как быть? В общей сложности почти год трудовой деятельности потерян. Они мне объяснили, что отправят запросы в архивы, но не факт, что там что-то найдется. Я говорю, что у меня есть оригинал трудовой книжки, где есть этот стаж со всеми печатями, почему вы не можете взять их в расчет? Они говорят: „Нет, просто трудовую книжку мы взять теперь не можем“. Это был их ответ. Сказали, что им нужен какой-то приказ, трудовой договор. А откуда они у меня? Столько лет прошло. Я в принципе не храню эти вещи. Конечно, если бы я знала, что такое возможно, я бы хранила».

Впрочем, в ПФР изданию заявили, что с такими проблемами не сталкивались, а если с ними столкнутся пользователи, то им надо сделать запрос «работодателю» или в Фонд, и тот поищет информацию. В «Ридусе» утверждают, что в ПФР не уточнили, касается ли проблема только бывших работников ликвидированных компаний. Зато оттуда рассказали, что на электронную трудовую перешли 7,7 млн россиян (больше 10% от 76 миллионов работающих).

Опрошенные изданием эксперты напомнили, что потерять часть стажа работника ПФР может даже если у него бумажная трудовая, зато переход на электронную позволяет мониторить стаж самостоятельно и проверять, не выпали ли из него какие-то периоды.