Платежи за экспорт и импорт России могут проводиться в цифровых активах – для этого необходимо стремиться к их активному внедрению, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по направлению «Развитие отечественной финансовой системы». По его словам, использование таких инструментов – «это безопасная для всех сторон альтернатива, которая способна гарантировать бесперебойную оплату поставок из-за рубежа и на экспорт». Дискуссия о переходе на криптовалюты во внешнеторговых расчетах активизировалась после начала военной спецоперации и введения санкций против российской финансовой системы. С предложением разрешить российским компаниям платить за экспортно-импортные операции в криптовалюте в апреле выступила Федеральная налоговая служба. В конце лета расчеты за импорт авто были легализованы в Иране. Бизнесмены Исламской Республики теперь могут импортировать автомобили, используя для оплаты криптовалюту вместо долларов США или евро, заявил министр промышленности, горнодобывающей отрасли и торговли Реза Фатеми-Амин.

Также в российской финансовой системе в скором времени должен появиться цифровой рубль, в целом аналогичный таким видам криптовалюты, как, например, биткойн. Он со временем должен стать полноценным средством платежа. Причем санкции против российской банковской системы побудили ЦБ ускорить разработку цифрового рубля, говорила 25 мая первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Она напомнила, что изначально ЦБ планировал запустить пилотный проект цифрового рубля на реальных операциях и реальных клиентах с 2024 г. Теперь решено, что проект стартует в апреле 2023 г.