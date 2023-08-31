Крупные криптовалютные биржи KuCoin и OKX поменяли 29 августа правила торговли на своих p2p-платформах. От KuCoin отключили Сбер, Тинькофф и другие санкционные банки, оставив россиянам возможность покупать-продавать криптовалюту за рубли у других пользователей биржи с помощью платёжных сервисов и банковских переводов. Биржа Bybit поступила аналогично. OKX запретила сделки с рублями. Ранее лидер рынка Binance запретила россиянам p2p-сделки с любыми валютами, кроме фиатного рубля. Россияне, подтвердившие адрес проживания вне России, могу торговать в любом фиате, кроме рубля, доллара, евро и гривны. Эти меры стали следствием очередных претензий американских финансовых регуляторов к Binance и продолжением реализации очередного пакета санкций ЕС против России.

Позже представитель Binance сказал Wall Street Journal, что биржа рассматривает разные стратегии дальнейшего развития бизнеса в России, включая вариант полного ухода из страны.

Украинское издание Forklog опросило криптоэкспертов, которые коллективно пришли к выводу, что уход из России для Binance очень невыгоден, поэтому скорее всего не случится. Другие эксперты отметили, что попытка бирж усидеть на двух стульях, сохранив прибыльный и активный российский рынок и удовлетворив глобальных и западных регуляторов, может привести к появлению серых схем, росту мошенничества и количества конфликтов между российскими пользователями и биржами, когда первые внезапно обнаруживают, что потеряли доступ к средствам на вторых. Соответственно, криптоактивным россиянам сейчас рекомендуется не доверять биржам заметные объемы активов и хранить их на холодных кошельках.