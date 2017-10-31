Алексей Басов стал заместителем генерального директора — инвестиционным директором РВК. Алексей займется реализацией стратегии компании в области инвестиционной политики, инвестиционных программ и проектов.

Басов с 2002 — директор и соучредитель компании «Бегун». С 2005 по 2011 годы — управляющий фонда «Финам Информационные технологии». В 2011 году стал вице-президентом группы компаний Mail.ru Group. С 2013 по 2017 в «Ростелекоме», где отвечал за инвестиционную деятельность оператора. В 2015 году «Ростелеком» создал «КоммИТ Кэпитал», через два года фонд отчитался о 6 инвестиционных сделках в 7 компаний. В операторе Басов также отвечал за интернет-поисковик «Спутник», запущенный в 2014 году.