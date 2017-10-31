Алексей Басов стал заместителем генерального директора — инвестиционным директором РВК. Алексей займется реализацией стратегии компании в области инвестиционной политики, инвестиционных программ и проектов.
Басов с 2002 — директор и соучредитель компании «Бегун». С 2005 по 2011 годы — управляющий фонда «Финам Информационные технологии». В 2011 году стал вице-президентом группы компаний Mail.ru Group. С 2013 по 2017 в «Ростелекоме», где отвечал за инвестиционную деятельность оператора. В 2015 году «Ростелеком» создал «КоммИТ Кэпитал», через два года фонд отчитался о 6 инвестиционных сделках в 7 компаний. В операторе Басов также отвечал за интернет-поисковик «Спутник», запущенный в 2014 году.
Совладелец Roem.ru Алексей Басов ушёл из «Ростелекома» и может перейти в РВК
АО «РВК» — государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли Российской Федерации. При участии капитала РВК сформировано 26 фондов, их суммарный размер — 35,1 млрд руб. Доля РВК в сформированных фондах составляет 22,5 млрд руб. Число одобренных к инвестированию фондами РВК инновационных компаний достигло 216. Совокупный объем одобренных к инвестированию средств — 17 млрд руб. Основные цели деятельности АО «РВК»: стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций Проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ). Уставный капитал АО «РВК» составляет более 30 млрд руб. 100% капитала РВК принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации (Росимущество).
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