Сооснователь Mail.Ru, председатель совета директоров Mail.Ru Group, Дмитрий Гришин продаст больше половины своей доли в холдинге — 2,1%, передал РБК. По котировкам на момент закрытия торгов LSE 30 октября этот пакет стоит примерно $156 млн. Под контролем предпринимателя останется 1,1% холдинга. Приблизительно такой пакет, 1% акций холдинга, Mail.ru Group передала офшору Denholma, принадлежащему Дмитрию Гришину в марте 2017 года. В конце 2015 Гришин владел 1,8% акций компании и имел право на аналогичный пакет в виде опционов или Restricted Stock Units (RSU) — к марту 2017 доля Гришина выросла до 2,8%.

В последние 5 лет Дмитрий Гришин известен как венчурный инвестор. В августе 2017 фонд Grishin Robotics вложил вместе с партнёрами $45 млн в сингапурский велопрокат Obike, несколькими неделями ранее $9 млн в сеть аренды велосипедов в Гонконге. В портфеле предпринимателя есть гибрид смартфона и игровой приставки, беспилотная доставка, одним из крупнейших проектов для Grishin Robotics, с момента основания фонда в 2012 году, были разработчики конструкторов для создания автоматизированных электронных устройств. А так же множество других проектов, преимущественно связанных с робототехникой.

В феврале 2017 года телекомоператор «МегаФон» выкупил у своего акционера, холдинга USM Алишера Усманова, 15,2% уставного капитала и 63,8% голосов в Mail.Ru Group Limited. В октябре 2016 Гришин перестал оперативно управлять холдингом, пост CEO Mail.ru Group был передан Борису Добродееву, а Дмитрий Гришин, в качестве председателя совета директоров, сосредоточился на стратегии MRG.