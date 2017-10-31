Владелец российского сервиса онлайн-дневников Diary.ru Евгений Руденко сообщил, что, скорее всего, сайт будет закрыт. «…разрыв между доходам и расходами уже почти год постоянно растет», — пишет Руденко.

Также по словам владельца «Дайри.ру», последний год проект зарабатывает примерно 300 000 рублей в месяц, тратит около 480 000 рублей. 80−90 000 рублей приносят платные сервисы (5 лет назад они приносили 250−300 000 рублей в месяц), остальные деньги — баннерные сети за показ рекламы.

Diary.ru был открыт в начале 2002 года, первые 5 лет он содержался на средства Руденко. В 2007 году 50% проекта выкупила Digital Sky Technology (позже вошла в Mail.ru Group). В 2010 команда вышла на самоокупаемость, а с 2011 года началось падение всех показателей. В декабре 2016 года Mail.ru продал свою долю в «Дайри.ру», доля Руденко составила 75%.