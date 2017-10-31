Telia Company договорилась о продаже Газпромбанку 19% акций «МегаФона». Как сообщается в пресс-релизе Telia Company, каждая акция продается по 514 рублей, а стоимость всего пакета составляет 60,4 млрд рублей. Газпромбанк согласился не продавать акции в течение шести месяцев с момента покупки. Шведско-финский холдинг ведет due diligence, говорится в пресс-релизе. Консультантами сделки были Merrill Lynch, CitiGroup и Morgan Stanley.

Telia Company напомнила, что Газпромбанк находится под санкциями со стороны ЕС и США, поэтому просит не рассматривать сделку как финансирование этого банка, что было бы нарушением европейских законов. Telia Company была единственным крупным акционером «Мегафона», всего ей принадлежало 25,17% акций компании. 56,32% у USM Group, 3,92% принадлежит самому «Мегафону» через 100% дочку MICL, остальное — free float.

Ранее Telia сообщала, что собирается продать весь свой пакет в «Мегафоне» несколькими траншами. В Telia объясняли свое решение стратегией, предполагающей фокусирование на развитии бизнеса в странах Северной Европы и Балтии. В начале октября Telia Company продала на бирже 6,2% акций «Мегафона» по 585 руб. за бумагу