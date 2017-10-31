Дело ФСБ против Telegram, которое может привести к блокировке мессенджера в России, как выяснил Republic, связано с терактом в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года. 12 июля служба потребовала предоставить информацию о переписке с шести номеров, которые принадлежат предполагаемым организаторам теракта, до 19 июля, однако представители Telegram не ответили на запрос. 16 октября стало известно, что суд оштрафовал мессенджер на 800 000 рублей, юристы обжаловали это решение.