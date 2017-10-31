Мессенджер TamTam, принадлежащий Mail.Ru Group, запустил функцию голосовых и видео звонков. В компании уточнили, что раньше пользователи TamTam не могли общаться голосом. Функция голосовой и видео связи есть в принадлежащем холдингу ICQ. TamTam решил сделать ставку на повышение качества связи.

В TamTam используются технологии шумоподавления и акустического эхоподавления, при совершении вызова мессенджер адаптируется под скорость интернета: это экономит мобильный трафик и заряд аккумулятора при максимальном качестве звука и видео. Кроме того, в TamTam реализовано автоматическое отключение видео, если интернет позволяет совершить только качественный голосовой звонок.

В ходе тестирования пользователи обращали наше внимание на качество звука: чтобы собеседника в TamTam было слышно лучше, чем при обычном телефонном звонке. Мы увидели, что этот момент важен для людей, и дополнительно поработали над ним. Одна из задач TamTam — дать людям возможность общаться при любых условиях, поэтому для аудио или видеозвонка вам не обязательно иметь высокоскоростное соединение или телефон последней модели, — пояснил Владимир Кочетков, руководитель мессенджера TamTam.

Звонки через TamTam не прерываются при смене типа соединения — например, когда пользователь переходит с Wi-Fi на мобильную сеть. Также сервис автоматически перезванивает собеседнику если интернет-соединение на короткое время пропадает.