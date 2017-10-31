Большинство любителей продукции Apple скорее всего видели презентацию iPhone X и помнят неловкую ситуацию, когда представитель компании пытался продемонстрировать функцию разблокировки по лицу Face ID, а она в итоге не сработала. Смартфон демонстрировал вице-президент Apple Крейг Федериги. Компания потом объяснила, что все устройства требуют ввода цифрового когда после перезагрузки, или нескольких часов «сна» и на презентации просто по ошибке взяли устройство, которое недавно перезагружали.

Несмотря на это объяснение, проблемы с технологией распознавания лиц у американской корпорации скорее всего есть. Агентство Bloomberg недавно писало, что Apple была вынуждена снизить точность распознавания, чтобы обеспечить смартфонами те страны, где уже стартовали продажи, в нужные сроки. Сама компания, правда, эту информацию опровергала. Когда анонсировался iPhone X, Apple заявила, что у Face ID показатель доли ложных срабатываний — одно на миллион. Для большинства простых пользователей, которые не хранят в телефоне чертежи атомной бомбы, это более чем достаточно. Однако Apple немного слукавила, называя эту цифру.

Точность алгоритма распознавания лица оценивается по большому числу параметров, но основных два: количество ложно положительных срабатываний (это когда ваш телефон принимает другого человека за вас) и количество ложно отрицательных срабатываний (когда ваш телефон решает, что вы это не вы и не дает вам доступ, требуя ввести пин-код или совершить дополнительные действия). Apple скорее всего назвала только первый показатель, который бесспорно важен для безопасности устройства, но не называет второй, который намного важнее с точки зрения пользовательского опыта.

Как разблокировка по лицу работает в смартфонах Apple мы пока не знаем, но пользователи продукции конкурентов уже протестировать эту функции — многие жалуются, что не всегда смартфон можно разблокировать с первого раза. Важный нюанс в том, что технология может быть сколь угодно точной и защищенной с точки зрения отсеивания попыток несанкционированного доступа к устройству, но если распознавание по лицу будет срабатывать через раз, большинство пользователей просто отключит его.

Станет ли Face ID новым стандартом для рынка?

Опыт Apple важен для рынка не только потому, что эта компания контролирует больше половины рынка смартфонов, но и потому, что Apple задает стандарты, в том числе, и в области безопасности. Например, она первая создала Apple ID и сделала так, что владелец телефона может заблокировать его, превратив в «кирпич», который невозможно никому продать, что делает практически бессмысленной его кражу. Сейчас подобные функции начинают внедрять на Android телефонах. Apple первой из компаний отказалась взламывать Apple ID по требованию американского правительства, заявив, что конфиденциальность пользователей для нее важнее. Позднее ее примеру последовали другие гиганты рынка.

Face ID претендует на то, чтобы стать новым отраслевым стандартом. От того, как пойдут дела у Apple с этой технологией, зависит насколько активно аналогичные решения будут продвигать ее конкуренты. Производители смартфонов балансируют между удобством пользователей и их безопасностью. После того, как в телефонах появилась возможность использовать в качестве пароля отпечаток пальца, многие люди начали пользоваться защитой, хотя раньше ее игнорировали, так как довольно неудобно вводить пароль каждый раз, когда ты хочешь разблокировать телефон.

Другой важный нюанс — несколько лет назад потеря телефона не являлась большой трагедией — кто-то мог получить доступ к вашим SMS и телефонной книге. Сейчас смартфон стал своего рода цифровой копией человека — он дает доступ к его банковским счетам, медицинской информации, аккаунтам в социальных сетях, которые могут служить, к примеру, для нашего работодателя фактором принятия решений о приеме на работу и прочее.

Соревнования нейросетей

Пока Face ID выглядит как более перспективный способ биометрической идентификации, чем отпечаток пальца — распознавание по лицу точнее, оно не требует физического контакта с сенсором, что может стать проблемой если вы, к примеру, надели перчатки, или намочили руки, но как и любая технология — лицевая биометрия требует постоянной работы по совершенствования качества распознавания. Сейчас в мире проводится несколько крупных независимых конкурсов где поставщики решений по биометрии сравнивают свои разработки. Например, бенчмарк Facial Recognition Vendor Test, который проводится Национальным институтом стандартов и технологий США. Игроки, показывающие наиболее высокие результаты в этом тесте, обеспечивают одно ложно положительное срабатывание на миллион (то есть столько же, сколько обещает Apple) и одно ложно отрицательное срабатывание на шесть тысяч попыток — это более чем достаточно для комфортного использования этих алгоритмов для разблокировки телефонов.

Важным нюансом является то, что для создания эффективно работающего алгоритма необходима большая база фотографий, на которых будет обучаться нейросеть. От параметров этой базы зависит эффективность работы алгоритма, например, необходимо специально обучать нейросеть на каждой этнической группе, имеющей особенности в чертах лица. Отдельный вопрос — это способ считывания информации. Apple помимо изображения с камеры смартфона использует отдельные инфракрасные датчики, что по заявлению компании позволит разблокировать телефон в темноте. Пока сложно сказать, насколько эффективным окажется такое решение, но оно определенно увеличит цену устройства. С другой стороны, существующие на рынке алгоритмы обеспечивают достаточно хорошее качество распознавания в условиях плохой освещенности — когда пользователь разблокирует устройство он включает экран, так что в любом случае распознавание будет происходить не в полной темноте.

Мы очень рады, что Apple решила использовать в своем новом смартфоне технологию распознавания лица, так как это важный сигнал для рынка. Могу сказать, что мы ведем переговоры с несколькими крупными брендами, производящими смартфоны, над внедрением лицевой биометрии в их устройства. Так что в ближайшие годы телефоны способные узнавать своего хозяина в лицо станут массовым явлением.