Журналист «Эха Москвы» Александр Плющев рассказал в Telegram, как суд раскрыл его персональные данные (охраной ПД занимается Роскомнадзор, это одна из двух структур, против действий которых Плющев и пытался протестовать в суде). По словам Плющева суд опубликовал для всех желающих документ по его делу. В результате любой человек несколько часов мог прочесть домашний адрес Плющева:

С моим обращением в суд по поводу доступа к переписке в Telegram случилась примечательная история. Которая ещё раз доказывает, что государство и его структуры — не самый лучший и надёжный партнёр по сохранению наших данных, не говоря уж о переписке. Вместе с решением, обосновывающим отказ, на сайте суда появился и указанный мной в иске мой адрес. Узнал я об этом от читателя моего телеграм-канала, после чего скачал себе документ с собственным адресом. То же сделали изумленные адвокаты из Агоры.

Итак, суд опубликовал мои персональные данные.

Те самые, ради охраны которых принят целый закон, те самые, ради охраны которых иностранные интернет-компании заставляют переносить серверы в Россию.

Мой адрес висел на сайте, как минимум, шесть часов, причём, пару из этих часов — уже после того, как парни из Агоры позвонили в Мещанский суд, и попросили убрать данные. Знаете, что им ответили? Сначала, что это нормально — публиковать адрес. А потом — что удаление его может занять НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ. Лишь вечером ссылка стала выдавать ошибку 500.

На фоне общей истерии и нападения на Таню, выглядит не очень ободряюще. Ну и можно считывать случившееся как сигнал не продолжать историю с иском к Роскомнадзору и ФСБ.

Мы с Агорой, конечно же, сделаем все необходимые в такой ситуации юридические шаги. Я много слышал о небрежности государства в плане сохранения личных данных, но вот чтобы так, на резонансном деле, которое, по большому счету, именно этого и касается - это мне и в голову прийти не могло.