Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил правительству ввести меры материальной поддержки для покупателей электромобилей, пишут «Известия». Также по словам издания, обсуждается и стимулирование спроса: государственные компании могут обязать покупать электромобили. Кроме того, предлагается разработать специальные программы субсидирования, льготного автокредитования и автолизинга. В настоящее время создается межведомственная комиссия, которая должна будет выработать конкретные меры.

В конце января 2016 года президент Владимир Путин поручил премьеру Дмитрию Медведеву к 1 марта переработать стратегию развития автопрома на ближайшие 9 лет. Под руководством Медведева должны прорабатываться и подходы к электромобилям. В 2015 году он распорядился оборудовать к осени 2016 года АЗС зарядками, однако потом правительство отложило проект до 2025 года.