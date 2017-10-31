Роскомнадзор выпустил разъяснение — ведомство продолжило работу над проектом требований к операторам связи по способам ограничения доступа к запрещенным сайтам. РКН пришлось ответить на озвученную вчера в СМИ критику со стороны РАЭК, ассоциацию не устроил проект норматива. В частности РАЭК заявила, что новые требования Роскомнадзора к блокировке запрещенных сайтов могут привести к монополизации операторского бизнеса и уходу с рынка малых и средних провайдеров, и указала на ряд других сложностей. Сегодня игроки рынка начали достаточно жёстко реагировать не на требования РКН, а на их новые разъяснения: «попытка перенести статистику по старым условиям, на новые условия — откровенное очковтирательство».

Как уточнил сегодня Роскомнадзор, для фильтрации трафика провайдеры могут пользоваться готовыми аппаратно-программными комплексами DPI, либо приобретать услугу по получению фильтрованного трафика от вышестоящего оператора связи, либо пользоваться свободно-распространяемыми ПО для анализа и фильтрации сетевого трафика. На сегодняшний день протестированы три решения для фильтрации трафика, в процессе проверки находится 2, на очереди еще 5.

В настоящий момент более 35% действующих на территории России интернет-провайдеров получают «очищенный» трафик. Этому процессу способствует организационное решение Роскомнадзора о применении к провайдерам, заключившим с присоединяющими операторами связи договоры о фильтрации трафика преимущественно профилактических мер воздействия вместо взимания штрафов, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Гендиректор хостинга Diphost.ru Филипп Кулин считает, что разъяснение РКН на самом деле ничего не объясняет: