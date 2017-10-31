Роскомнадзор выпустил разъяснение — ведомство продолжило работу над проектом требований к операторам связи по способам ограничения доступа к запрещенным сайтам. РКН пришлось ответить на озвученную вчера в СМИ критику со стороны РАЭК, ассоциацию не устроил проект норматива. В частности РАЭК заявила, что новые требования Роскомнадзора к блокировке запрещенных сайтов могут привести к монополизации операторского бизнеса и уходу с рынка малых и средних провайдеров, и указала на ряд других сложностей. Сегодня игроки рынка начали достаточно жёстко реагировать не на требования РКН, а на их новые разъяснения: «попытка перенести статистику по старым условиям, на новые условия — откровенное очковтирательство».
Как уточнил сегодня Роскомнадзор, для фильтрации трафика провайдеры могут пользоваться готовыми аппаратно-программными комплексами DPI, либо приобретать услугу по получению фильтрованного трафика от вышестоящего оператора связи, либо пользоваться свободно-распространяемыми ПО для анализа и фильтрации сетевого трафика. На сегодняшний день протестированы три решения для фильтрации трафика, в процессе проверки находится 2, на очереди еще 5.
В настоящий момент более 35% действующих на территории России интернет-провайдеров получают «очищенный» трафик. Этому процессу способствует организационное решение Роскомнадзора о применении к провайдерам, заключившим с присоединяющими операторами связи договоры о фильтрации трафика преимущественно профилактических мер воздействия вместо взимания штрафов, - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Гендиректор хостинга Diphost.ru Филипп Кулин считает, что разъяснение РКН на самом деле ничего не объясняет:
Из текста видна попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Скрепя сердцем Роскомнадзор таки выдал всем DPI. А дальше на хромой кобыле пытается разъяснить, что всё не так дорого. Статистика по "уже покрыто 35%" не имеет смысла, потому что текущие рекомендации достаточно более широкие, чем предлагаемый проект норматива, а ответственность лежала на конечном операторе. Совсем не очевидно, что эти 35% возьмут на себя ответственность при новых условиях. Попытка перенести статистику по старым условиям, на новые условия - откровенное очковтирательство.
Тестирование Роскомнадзора уже давно почва для обсуждений. Непонятно, что они тестировали, методик-то ограничения нет. Представленные Роскомнадзором на сайте отчеты от тестировании - неимоверно пафосная нетехническая риторика каждый. Никаких данных по заботе о пользователях и избыточной блокировке в тестировании нет. Нет сведений о затратности. Пустые слухи, но с печатью РКН.
Ну и конечно же, Александр Александрович (Жаров - "Роем!") не смог пройти мимо единения отрасли и Роскомнадзора в части разработки нормативов. Но правда состоит в том, что единственное существенное замечание, которое учел Роскомнадзор - он вернул возможность размещать рекламу на страницах "заглушек", потому что "Ростелеком" очень убедительно рассказал, что у Роскомнадзора нет полномочий запрещать ту или иную информацию, тем более регулируемую отдельным законодательством.
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