"На должность технического директора соцсети «Одноклассники» назначен Вадим Гуров. На этой позиции он заменит Андрея Губу, который проработал в компании 14 лет", сообщает компания. Губа ушёл "вникуда" и сообщил о планах: остаться в Санкт-Петербурге, отдохнуть и попробовать себя в "новых направлениях и вызовах".

При Губе была разработана новая технологическая платформа, которая используется не только для сервисов "Одноклассников", но и для других проектов бывшей Mail.ru Group, в частности, Видео и Звонков ВКонтакте. Сам он утверждает, что:

"Благодаря невероятно сильным техническим специалистам ОК нам удалось построить самую устойчивую инфраструктуру на рынке, и пользователи могут спокойно посещать ОК на любом устройстве, в любое время и вне зависимости от внешних обстоятельств. Совместно с коллегами мы запустили огромное количество новых технологических инициатив на уровне лидеров не только российского, но и мирового рынка".

Несмотря на технологические прорывы, "Одноклассникам" пока не удалось стать бенефициарами запрета зарубежных соцсетей в России. В сентябре этого года в Mediascope подсчитали, что аудитория соцсети практически не меняется, пользователи Facebook и Instagram уходят во ВКонтакте и Telegram. Недавно "Одноклассники" запустили несколько инициатив по стимулированию генерации качественного контента.