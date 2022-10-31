Работа над текстом законопроекта о едином операторе цифровой рекламы будет продлена, поправки к нему ко второму чтению до 1 ноября принимал комитет Госдумы по экономической политике. Единой позиции по поводу законопроекта нет ни у администрации президента, ни у правительства, отмечают источники. Эксперты и участники рынка говорят о необходимости вернуть проект на начальную стадию обсуждения или отозвать его. Согласно законопроекту, единый оператор создаст и будет контролировать ресурс, через который станут размещаться вся цифровая наружная реклама и все электронные объявления физлиц. Он же займется проверкой контента на соответствие законодательству, определением цен на его размещение и защитой персональных данных пользователей ресурса. Оператор останется участником рынка и сможет без торгов заключать 30-летние контракты на установку своих цифровых конструкций на земле, принадлежащей государству, а также транслировать рекламу на экранах государственного и муниципального транспорта в течение того же срока.

Кандидат на статус единого оператора, согласно законопроекту, не может контролироваться иностранцами и должен являться системообразующей организацией российской экономики, иметь собственные цифровые щиты на государственном и муниципальном транспорте, в том числе в городах федерального значения. Под эти критерии, по большому счету, подходит только дин оператор -- Russ Outdoor. Параллельно в начале июня 2022 года член думского комитета по информационным технологиям единоросс Антон Горелкин предложил поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые ограничивали до 20% долю иностранцев в сервисах объявлений о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, поиске работы или сотрудников. Этот закон должен был ударить прежде всего по сервису Avito, который был на тот момент выставлен на продажу. Но пока инициатива обсуждалась, основной акционер компании, южноафриканским Naspers, подписала обязывающее соглашение о продаже своего пакета Kisment Kapital Ивана Таврина.