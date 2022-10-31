Треть российских ИТ-специалистов, уехавшая из страны после начала спецоперации, вернулись. В первую очередь это те, кто уезжал в Армению, Грузию и Казахстан. Об этом «Фонтанке» рассказал президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. По оценке ассоциации, от 10 до 40% ИТ-персонала различных компаний уехало из страны. В среднем релоцировалось 30% программистов. У компаний-экспортеров процент меньше, отметил Макаров. При этом основная часть специалистов остается здесь.

ИТ-специалисты начали уезжать в марте-апреле 2022 г., через два-три месяца они начали возвращаться. Президент ассоциации подчеркнул, что после частичной мобилизации доля вернувшихся снизилась. До этого каждую неделю возвращалось по 2-3% от тех, кто уехал. По мнению Макарова, ущерб от частичной мобилизации был не столь существенным. Он признает, что часть людей уехала. Но из-за действий министра цифрового развития Максута Шадаева, который взял на личный контроль отсрочку ИТ-специалистов от мобилизации, была предотвращена массовая миграция программистов. Те, кто уехал после 21 сентября, по мнению Макарова, также через месяц-два начнут возвращаться и их будет больше, чем в волну отъездов, которая началась в марте-апреле. Эксперт отметил, что они уехали в страны, «в которых особо их не ждут» и они быстро поймут, что «жить в них нехорошо, неудобно, плохо». Ранее «Руссофт» заявляла, что общая численность ИТ-специалистов, выехавших из России в феврале-мае 2022 г. составила в совокупности до 40 тыс., включая 13 тыс. сотрудников софтверных компаний и центров разработки зарубежных корпораций.