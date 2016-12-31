Короче, я теперь к Aviasales имею довольно посредственное отношение. Все вопросы к Андрей Романенко, Глеб Давидюк, Максу Крайнову, Ване Козлову, Антон Байцур вот этим всем деятелям и любителям красивых циферок. Прошу более не ассоциировать меня с продуктами этих великих мастеров онлайн бизнеса, бесплатно, без смс. Таки да, я пошёл, всем спасибо. У меня всё. В смысле у меня все будет как мы любим.

Posted by Konstantin Kalinov on Saturday, 31 December 2016