Основатель и вице-президент по продукту Aviasales Константин Калинов объявил, что он больше не будет заниматься операционным управлением компании. Калинов уточнил, что это связано с болезнью — если здоровье поправиться, то он вернётся к делам.
Многие знают, что я довольно сильно и давно болею. Нет сил заниматься непосредственной работой. Я остаюсь в совете директоров, буду влиять на стратегию компании, но в операционном управлении больше не участвую. Надеюсь, что когда поправлю здоровье, всё вернётся на свои места.
Короче, я теперь к Aviasales имею довольно посредственное отношение. Все вопросы к Андрей Романенко, Глеб Давидюк, Максу Крайнову, Ване Козлову, Антон Байцур вот этим всем деятелям и любителям красивых циферок. Прошу более не ассоциировать меня с продуктами этих великих мастеров онлайн бизнеса, бесплатно, без смс. Таки да, я пошёл, всем спасибо. У меня всё. В смысле у меня все будет как мы любим.
Posted by Konstantin Kalinov on Saturday, 31 December 2016
Константин Калинов, основатель Aviasales: Любой сотрудник может и должен спорить со мной
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