Итоги года подводят легко и механически: редактор открывает Google Analytics, выставляет период с 1 января по 30 декабря, сортирует записи по количеству просмотров, выкидывает страницы рубрик, главную (в нашем случае — страничку Игоря Ашманова, которая неизменно входит в топ самых популярных за год). Затем пишет что-то вроде того, что я писал ровно год назад: читателей интересовали проститутки Казани, президент Путин, прокурор Чайка…

Но неужели читатели сами не вспомнят самые знаковые события 2016? Вы легко можете угадать, что «пакет Яровой», увольнение редакторов РБК, редизайн «ВКонтакте» и ещё несколько подобных сюжетов были основными драйверами трафика — что-то было действительно важным, а что-то «проститутки Казани». Поэтому сегодня вспомним топ самых читаемых «вечнозелёных» текстов — авторских колонок. Их и назовём итогами года, их можно перечитать на каникулах, их нужно наконец прочесть, если раньше вы не успели этого сделать.

Яндекс.Начало

Глеб Суворов, основатель портала «Росправосудие» (сейчас ушёл из проекта), рассказал свою версию возникновения «Яндекса» — ужасно длинный текст с обилием архивных фото, экскурсов в историю, не самыми известными подробностями и персонажами. Наверное, каждому члену редакции написали яндексоиды с просьбой или требованием исправить, снять, сжечь и забыть. Впрочем, претензий по существу не было, указать на фактические неточности все отказались, а комментировать не стали, ссылаясь на то, что раз всё неправда, то и комментировать нечего.

Юрий Синодов в общении с одним из сотрудников «Яндекса» сказал, что история компании не такая слащавая, и не такая случайная, как представляется по имеющейся литературе. Суворов дал огромное количество новых ракурсов, которые тоже следует раскрывать и уточнять, поскольку сейчас они могут считаться слишком однобокими. Но между однобокостью и ложью есть существенная разница. Мы рассчитываем на то, что читатели, обладающие опытом ведения бизнеса, могут делать большое число поправок к текстам — в уме. Можно погоревать о том, что перед текстом нет дисклеймера о структуре информации, что любое событие при ближайшем рассмотрении все больше и больше усложняется и распадается на другие события. Но писать такой дисклеймер на «Роем!» — не уважать своего читателя.

Почему «Яндекс» начался с Библии? Откуда пошли Яндекс.Стихи и Яндекс.Новости? Почему Google не удалось купить «Яндекс»? Как «Яндекс» связан с государством и почему этот поисковик вообще стал возможен и успешен? Ответы cкрываются не только в сотрудниках «Яндекса», но и в людях, которые обладали серьезным опытом конверсии интеллектуального продукта в деньги, в американских корнях, о которых и поговорим.

Как онлайн-СМИ превратились в аутсайдеров рынка рекламы

Это первый текст из целой серии, которую запланировала директор по развитию медиагруппы Infox Наталья Самойлова. Максимально честный ответ на вопросы: откуда взялись боты и порнотрафик в СМИ, как цена за тысячу показов рекламы в СМИ опустилась в десятки раз, почему никто не хотел вкладываться в технологии и что из этого вышло.

В нагоне трафика медиа использовали разные способы: некоторые стеснительно докупали трафик у больших, а некоторые бесстыдно рисовали на счетчиках дутые цифры. Суть проблемы от этого не меняется — СМИ не вкладывались в технологии и не видели вокруг себя растущих конкурентов. В итоге фокус интереса аудитории сместился в сторону других каналов распространения информации, а медиа по-прежнему «корректируют дизайн» и нанимают именитых журналистов. Исключения, конечно, есть, но они только подчеркивают неприглядную картину.

«Медуза», извини , но этой какая-то фигня

Без текста о достойной журналистике, РБК, «Медузы» не обошлось и здесь. Журналист «Коммерсанта» Александр Черных, который работает «в поле» с источниками каждый день, разбирает, почему то, что сказано off-the-record, должно оставаться таковым.

Как говорилось выше, никто не знает, за что могут закрыть газету. Но это регулярно происходит. И люди, которые оказываются в такой ситуации,заслуживают права знать подробно — и о причинах, и о том, что с ними теперь будет. Но после этой публикации очень мало кто захочет откровенно говорить с коллективом, оказавшимся в такой неприятной ситуации. Потому что никому не захочется, чтобы его откровенные ответы завтра вышли на «Медузе». Гораздо проще ведь будет сказать какую-нибудь благоглупость и все. Только людям от этого не легче. Я помню, когда после увольнения Максима Ковальского к нам в «Ъ» приезжал разговаривать с коллективом Усманов. Он тоже сразу предупредил, что разговор не для печати — и разговор был в итоге серьезный, жёсткий, иногда довольно пренебрежительный с обеих сторон, иногда злой. Наверное, его было бы очень интересно опубликовать и получить огромный трафик. Но я рад, что мои коллеги по «Ъ» не стали нарушать договоренность с собеседником.

Почему владельцы региональных веб-студий умирают в 50 лет в нищете

Дмитрий Полисадов, руководитель веб-студии Creator, написал полный боли текст о руководителях веб-студий в регионе — то есть, о себе в первую очередь. Веб-студии в привычном виде нужны всё меньше и меньше, об этом же на «Роем!» писал и глава «1С-Битрикс» Сергей Рыжиков: студии разработки должны превратиться в студии «доработки и аналитики» или умереть. Полисадов формулирует проблему несколько метафоричнее, а также подчёркивает региональные особенности:

А к 50 годам ты умрешь. Умрешь или от голода, так как не сможешь е**шить так, как раньше, а пенсию ты никогда не платил, ибо «на**й это для лохов, я буду откладывать (яйца)». Или умрешь от стресса, то есть от сердечного приступа, ожирения или повесишься. Вот типичный путь собственника веб-студии в регионе. Вспоминается тут мне слова одного мужика из «Фейсбука», не помню кого. Смысл был в том, что делать бизнес, это как рыть руду. Когда ты начинаешь заниматься бизнесом у тебя появляется кирка и ты е**шишь руду. Е**шишь её потихоньу себе, и всё хорошо. Потом берешь подмастерье в помощь. Горно-обогатительный комбинат открываешь, может. Но смысл в том, что иногда этой е**чей руды просто нету.

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Сейчас новостей будет меньше, и мы отправили редакцию на короткие каникулы. На посту остались два самых беспокойных редактора, поэтому мы расскажем самое важное, даже если это случится ночью с 31 декабря на 1 января.