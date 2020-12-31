Британский необанк с российскими корнями Revolut столкнулся с претензиями со стороны экс-сотрудницы. Она утверждает, что её заставили уволиться из-за претензий по поводу невыплаты языковых бонусов. Revolut обвиняли в том же самом и несколько бывших работников краковского офиса. Владеющую французским языком сотрудницу заставляли оценивать языковые навыки потенциальных коллег в процессе найма и помогать обучать чат-бот в приложении в дополнение к её непосредственным обязанностям, но без дополнительной оплаты.

После попытки обратиться к топ-менеджменту в лондонском головном офисе работнице предложили выбор между увольнением по собственному желанию или за дисциплинарные нарушения.

В последние несколько лет компания выходила на 30 рынков разных стран и искала мультиязычных комплаенс-аналитиков, обещая бонусы за владение редкими языками. Но регулярно «не выполняла свои обязательства» по выплатам. Краковские сотрудники «устроили забастовку», перестав переводить рабочие документы, например, налоговую отчётность, в результате в компании «встал» комплаенс и заморозились счета некоторых клиентов.

В Revolut попытались объяснить прессе, что предлагали бонусы только командам, работающим в поддержке, а краковские бунтари не обязаны были соглашаться на «неформальные просьбы коллег о помощи с переводом документов». И заморозка счетов была, по словам официальных представителей, вызвана слишком быстрым ростом пользовательской базы, стремительным наймом и Брекзитом.

Недовольные сотрудники считают, что Revolut уже большая компания, которая не должна себе позволять такого бардака в процессах, тогда как сам Revolut ссылается на атмосферу стартапа, где допустима нагрузка людей дополнительными задачами. Revolut уже подвергался критике в этом году, когда в начале пандемии избавлялся от сотрудников поддержки увольнениями «по собственному желанию».

В феврале Revolut, заявляющий, что строит «глобальное финансовое суперприложение», привлёк очередной раунд финансирования при оценке в $5,5 млрд. Компания была основана в 2015 году сыном топ-менеджера «Газпрома» Николаем Сторонским и разработчиком Владиславом Яценко.