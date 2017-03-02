Интернет-площадки для подбора персонала JungleJobs запускает для «Ростелекома» пилотный проект по полной автоматизации подбора персонала при помощи big data, машинного и глубинного обучения. На первом этапе проект будет обслуживать 15 колл-центров «Ростелекома» в которых работает порядка 6 тысяч сотрудников и которые обслуживают более 30 млн абонентов компании.
JungleJobs составляет идеальный профиль кандидата на позицию «оператор колл-центра» на основание больших данных и математических моделей, а затем ищет его по признакам, выявленным в модели, различными методами на работных сайтах, социальных сетях, а также строит скоринговую модель релевантности кандидата на данную вакансию. В перспективе North.ai позволит полностью автоматизировать процесса найма линейного персонала компании. В 2015 году JungleJobs получила $500 тысяч инвестиций от структур Романа Абрамовича через венчурный фонд Impulse VC совместно с фондом The Untitled.
Добавить 5 комментариев
Анализ сторонних сайтов с резюме это хорошо,
>а затем ищет его по признакам
а вот тут РТ мог бы и своей бигдатой воспользваться в духе всплывающего баннера у своего абонента с текстом «Мы заметили, что последние два месяца вы пополняете счет на 20…50…100 рублей и подумали, а не пора ли вам пойти поработать в наш колл-центр» или что-то в этом духе.
Если РТ не прописал в договоре возможность всплывающего окна, то, это, конечно, его проблемы.
>>JungleJobs составляет идеальный профиль кандидата на позицию
Пора бы уже появиться и ИИ, который будет обеспечивать соискателям идеальные профили. Как грится, береги платье снову, а профиль — смолоду.
> по полной автоматизации подбора персонала
> при помощи big data, машинного и глубинного обучения.
Роем!, пиши лучше про инвестиции, пожалуйста, хватит позориться.
>полной автоматизации подбора персонала
где тут «полный» по сути просто ресёчинг
Ахах, теперь вместо тупых девочек-хедхантеров «отсекать» неадекватов будут шаблоны программеров, которые уже задрали называть ыскусственным ынтеллектом. Как говорится, шило на ху*ло. Возможно, кстати, это даже будет прогрессивным шагом и дитя «глубинного обучения» превзойдет расплодившихся штамповкой дипломов дитей социологии. Но лично я больше уверен в генераторе случайных чисел, он надежнее и дает более предсказуемый результат).