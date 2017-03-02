Минимум 5 интернет-площадок и 10 операторов связи проведут испытания «закона Яровой» в августе


Развитие событий: Кабельные операторы предупредили, что «закон Яровой» может помешать распространению федеральных телеканалов (6 марта)

Экспертный совет при правительстве разрабатывает предложения для проведения испытаний «закона Яровой». После тестирования можно будет определиться со стоимостью реализации закона. Предполагается, что в испытаниях примут участие минимум десять операторов связи и пять интернет-площадок — организаторов распространения информации в интернете. Тестирование будет проводиться до 1 августа 2017 года в трех-четырех регионах страны. Результаты передадут в правительство и администрацию президента.

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