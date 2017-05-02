«Яндекс» вновь обновил антирекорды по поисковой доле в Рунете. Согласно данным LiveInternet за апрель (срез: российские пользователи), российский поисковик потерял больше одного процента рынка поиска — c 55,2% в марте до 54% в апреле. Google нарастил долю с 39,5% до 40,8% за тот же период. Это самое сильное падение «Яндекса» за последние месяцы и худший результат за почти десяток лет.

Как и обычно, изменения происходят за счёт роста мобильного поиска у Google (61,1% в апреле против 59,4% месяцем ранее) при аналогичном падении «Яндекса» (37,7% против 39,3% месяц к месяцу). Доли поиска на десктопных устройствах остаются неизменными: 65,5% у российского поисковика и 26,5% — у американского.

У «Роем!» есть теория, согласно которой российские пользователи уехали на дачи и в отпуска на первые майские праздники (сравните долю пользователей поисковиков на прошлых выходных 22−23 апреля и на этих выходных), где выходят в интернет преимущественно с мобильных устройств. Если это так, то на выходных 6−9 мая изменения будут ещё разительнее, а по итогам месяца май может стать самым неудачным периодом для «Яндекса».

«Яндекс» ожидает, что недавно объявленное мировое соглашение между Google и ФАС даст российской компании возможность для роста на мобильных устройствах, говорил Аркадий Волож 27 апреля во время объявления финансовой отчётности компании за первый квартал 2017 года. По этому соглашению Google даст устройствам на Android некий choice window, с помощью которого пользователи смогут изначально выбрать стандартную поисковую систему для себя. Кстати, кроме «Яндекса» воспользоваться данной функцией планирует и Mail.ru Group. Однако, эффект, очевидно, станет заметен, когда в России станет большая доля новых устройств, где и будет установлено это choice window.