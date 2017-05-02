«Яндекс» отдал ещё 1% поиска Google и обновил антирекорд по доле в Рунете


«Яндекс» вновь обновил антирекорды по поисковой доле в Рунете. Согласно данным LiveInternet за апрель (срез: российские пользователи), российский поисковик потерял больше одного процента рынка поиска — c 55,2% в марте до 54% в апреле. Google нарастил долю с 39,5% до 40,8% за тот же период. Это самое сильное падение «Яндекса» за последние месяцы и худший результат за почти десяток лет.

Как и обычно, изменения происходят за счёт роста мобильного поиска у Google (61,1% в апреле против 59,4% месяцем ранее) при аналогичном падении «Яндекса» (37,7% против 39,3% месяц к месяцу). Доли поиска на десктопных устройствах остаются неизменными: 65,5% у российского поисковика и 26,5% — у американского.

У «Роем!» есть теория, согласно которой российские пользователи уехали на дачи и в отпуска на первые майские праздники (сравните долю пользователей поисковиков на прошлых выходных 22−23 апреля и на этих выходных), где выходят в интернет преимущественно с мобильных устройств. Если это так, то на выходных 6−9 мая изменения будут ещё разительнее, а по итогам месяца май может стать самым неудачным периодом для «Яндекса».

«Яндекс» ожидает, что недавно объявленное мировое соглашение между Google и ФАС даст российской компании возможность для роста на мобильных устройствах, говорил Аркадий Волож 27 апреля во время объявления финансовой отчётности компании за первый квартал 2017 года. По этому соглашению Google даст устройствам на Android некий choice window, с помощью которого пользователи смогут изначально выбрать стандартную поисковую систему для себя. Кстати, кроме «Яндекса» воспользоваться данной функцией планирует и Mail.ru Group. Однако, эффект, очевидно, станет заметен, когда в России станет большая доля новых устройств, где и будет установлено это choice window.

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    Максим Зотов LiveInternet

    Теория про выходные неверна. Скачкообразное изменение доли Google 29 апреля произошло из-за исправления одной ошибки в LiveInternet, а не из-за реального изменения доли.

    Мобильное поисковое приложение Google при переходе на сайт ставит в реферер адрес android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/

    Ранее такие переходы в LiveInternet не считались поисковыми, заносились в строку «Не веб-страница». Сейчас они стали считаться поисковыми, для внутренней технической совместимости адрес немного меняется на фиктивную ссылку: android.app/com.google.android.googlequicksearchbox

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    Максим Зотов LiveInternet

    Ой, извините, немного перепутал. Исправление ошибки с мобильными переходами было 24 апреля, а не 29. Так что теория про выходные, видимо, верна.

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    Максим Зотов LiveInternet

    Теория про выходные неверна. Скачкообразное изменение доли Google 29 апреля произошло из-за исправления одной ошибки в LiveInternet, а не из-за реального изменения доли.

    Мобильное поисковое приложение Google при переходе на сайт ставит в реферер адрес android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/

    Ранее такие переходы в LiveInternet не считались поисковыми, заносились в строку «Не веб-страница». Сейчас они стали считаться поисковыми, для внутренней технической совместимости адрес немного меняется на фиктивную ссылку: android.app/com.google.android.googlequicksearchbox

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    Юрий Синодов Основатель Roem.ru, sinodov.com

    Со статистикой поисковиков интересные вещи творятся

    Мне кажется что «Яндекс» готовится к тому, что рано или поздно в срезе «RU» Гуглу он проиграет, поэтому уже готов очередной бастион: «А вы смотрите какая большая у нас доля на десктопе, а ведь именно там все деньги»

    Очень напоминает историю почти уже десятилетней давности, когда в ответ на вопросы: «А вот тут Google c Андроидом, а у вас что?» яндексоиды, все как один, говорили отличными рублеными фразами: «А вы знаете, какая самая популярная программная платформа на мобилах? (выпучивают глаза, поднимают палец к небу) Нет? А это Nokia!!!»

    Типа сливаемся, но сливаемся там где это никому не нужно, а на массовых платформах мы всегда лидер.

    Сейчас, к сожалению, не так. 14 кук на юзера (TNS/Медиаскоп) значат, что юзеры везде. И вера в то, что мы захватили один канал (десктоп) и нас с него никто не сковырнет — немного наивна, так что надеюсь что это просто пиар наружу, а не внутренний уровень понимания проблем.

    Вижу несколько сценариев когда магия «на десктопе все деньги» перестает работать:

    1. Заходит юзер на десктопе до чекаута в магазине, а ему и говорят: «Хочешь — вбивай 100500-й раз как тебя зовут, а хочешь, Андрей Иваныч, рожа-то у тебя знакомая, приложи пальчик к телефону и мы сами про тебя все расскажем»

    2. Развитие: «приложи пальчик, и мы за тебя и заплатим»

    3. Развитие 2: «А помнишь, ты два дня назад смотрел штукинскую в интернете? Так вот, ближайшая от тебя в офлайне — на расстоянии 100 метров, и размер твой, прикинь? Го покупать!»

    Ну и так далее.

    (в общем, я все ещё в шоке от интервью Императора)

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    Максим Зотов LiveInternet

    Ой, извините, немного перепутал. Исправление ошибки с мобильными переходами было 24 апреля, а не 29. Так что теория про выходные, видимо, верна.

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    Иван Шелковников

    Возможно я ошибаюсь… Считаю, что Яндексу следовало бы сделать ТВ приставку. Мне кажется, что найти партнера по производству приставки которые бы не боялись санкций Гугла куда проще, чем найти подобного партнера по производству телефонов.
    Яндекс в партнерстве с ТВ каналами вещает на приставках, а также находит партнеров и начинает продавать на приставках контент — фильмы.
    Уже после этого опыта, можно замахнуться на планшет, или даже телефон.
    Опять же приставка способствует тому, что магазин приложений Яндекса не пустой, а постепенно наполняется и готовит почву для будущих устройств.
    С приставкой можно замахнуться не только на свой вариант Андройда, как Яндекс.Кит, а даже на какую иную ОС (вон тут в соседней новости Sailfish помянули).

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    ilyak организация, способная на многое

    Бесплатную андроид-приставку я бы взял :) но она всё равно провалилась бы на рынке с точки зрения Market Share.

    Рынок затоварен — в телевизорах уже встроен интернет и кинотеатры, провайдеры раздают приставки. Сам формат телевизора очень сильно ограничивает.

    Хотя… Вот я отличную идею придумал только что для приставки. Приставка с телевизора, которая управляется с браузера телефона или ноутбука.
    Банально ваш телефон чтоб был пультом управления, через сервер поставщика приставки. И чтобы всё это настраивалось само.
    Выбираешь в телефоне ролик на ютубе или видео в кинотеатре — он начинает играться на телевизоре. Или экран стримишь.
    Дарю. А может, сделал кто-то уже такое.

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    Иван Шелковников

    В подобном проекте главное, не сама приставка, и какая-то ОС. А именно поставка потокового видео и продажа фильмов. Мне кажется, что при том что есть Мегого, Иви, Твзавр, сервисы IPTV от провайдеров — рынок относительно свободный. При грамотном поиске партнеров Яндекс вполне мог бы стать первым номером. А приставка и ОС — вторичны.
    Если Яндекс они очень уж хочет сделать устройство со своей ОС не встретив сопротивления Гугла, то приставка такую возможность как раз дает.

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    Корбен Даллас

    Яндекс медленно умирает уже последние лет пять. Сегодняшняя ситуация лишь следствие стратегических просчетов пятилетней давности

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    Владимир Мяу и компания

    Банально ваш телефон чтоб был пультом управления, через сервер поставщика приставки.

    Телефон как пульт управления для всего — это идея, которая на самом деле даже уже перезрела. Потому что телефон — это единственная вещь, которая всегда находится с человеком, где бы он ни находился и чем бы не занимался (еще, может, часы, сережки или цепь опытного металлиста, но это всё на любителя, а телефон — он для всех).

    Поэтому уже даже злит, когда заходишь в какой-нибудь Buy More, идешь среди рядов техники и видишь, что ничего полезного нет. Вот варочные панели — полный фарш, но почему нельзя следить за температурой и выключить кастрюлю прямо из своей комнаты, почему я должен из-за этой ерунды переться на кухню? То же с духовкой, почему не вставить туда маленькую камеру, чтобы я мог наблюдать за пирогом откуда угодно через вай фай, а не прыгать туда как ванька-встанька? Почему роботы-пылесосы могут управляться через телефон только самые дорогие модели, да и то весьма сомнительно? Где единый API для всего этого барахла, чтобы даже будь я дядюшкой Ляо, я бы смог в своем гараже состряпать годную совместимую китайскую фигню на продажу?

    Вот они, все эти гугли микросовты и прочие яндексы, сидят и ждут, когда кто-нибудь изобретет им очередной инстаграмм или твитор, а они придут и купят. Только никто уже не изобретет ни инстаграмм, ни твитор, потому что это уже вчерашняя война. А новая война — это скорее всего IoT, и нет ничего удобнее телефона для управления всем этим зоопарком.

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    ilyak организация, способная на многое

    Владимир, чо, давайте пилить стартап?

    Существующие IoT-решения отмечены крайне низкой технической культурой («китайцы-железячники пишут веб-приложение»), отсутствием какой-либо стандартизации и долгосрочного планирования.
    Всё это надо втопку.

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    ilyak организация, способная на многое

    Вот да, например. И зачем делать Яндексу какую-то там приставку, когда такое уже есть?

    Надо смотреть, как оно там сделано, правда. Может, и плохо.

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    Альтер Эго > ilyak контекст

    Выбираешь в телефоне ролик на ютубе — он начинает играться на телевизоре, — в моём стареньком Samsung российского производства. Телевизору года 4 уже, если не больше.

    или видео в кинотеатре — не пробовал, если и нет, то только из-за отставания кинотеатров от YouTube, а не из ограниченности платформ. Которые позволяют существовать таким программам, как LG TV Remote, Smart TV Remote — Android Apps on Google Play и другим из этой же серии.

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    gremlin > Юрий Синодов контекст

    > Вижу несколько сценариев когда магия «на десктопе все деньги» перестает работать

    Всё это возможно, но стоит отметить, что есть категория коммерческих юзеров, которые сидят в основном на десктопе. Например, снабженцы (или оптовики) — вот ему надо найти 100500 железяк для своего завода — ну не полезет же он большим пальцем в маленький экран. Он полезет в большой монитор на рабочем месте. Который специально для этого и предназначен, между прочим.

    На десктопе не все деньги — но денег там довольно много, а значит ставка Яндекса на десктоп (и на позиционирование себя как на поисковик с «высокой коммерческой плотностью») ещё долго будет оправдана, судя по всему.

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    Иван Шелковников

    Исторический опыт говорит, что в прошлом монополия Майкрософт на браузер на десктопе пала. Яндекс может исходить из того, что и монополию Гугла на устройствах с Андройдом рано или поздно удастся победить.
    В этой стратегии есть одно «но». Майрософт имел не самый лучший поиск и браузер. Как результат происходила миграция на альтернативные продукты. А у Гугла качественные браузер и поиск. Яндекс просто может не дожить до момента когда права Гугла на Андройде очень сильно урежут. Опять же желательно, чтобы их урезали почти по всему миру, как Еврокомиссия поступила с Майкрософтом.
    Яндекс может идти по пути судебного проникновения на устройства, а может идти по пути проникновения на устройства через свою собственную ОС. Какой путь они выберут? Будут ли комбинировать оба пути?

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    stanislav.tsarevski > ilyak контекст

    >Банально ваш телефон чтоб был пультом управления, через сервер поставщика приставки. И чтобы всё это настраивалось само.
    Выбираешь в телефоне ролик на ютубе или видео в кинотеатре — он начинает играться на телевизоре. Или экран стримишь.
    Дарю. А может, сделал кто-то уже такое.

    Я только не понимаю, зачем это через сервер делать? У меня уже несколько лет наверно стоит Minix X8H у телевизора. На нем запущен XBMC Kodi и из него никогда не выходится, ибо делать на этой приставке особенно нечего. Соответственно на телефоне управление Kodi. Выбираешь в обычном youtube приложении ролик и говоришь share to kodi. Он играет на телевизоре. Или ролик прямо на телефоне любым плеером открываешь и от стримится на тв. Я правда фильмы с моего NASа смотрю, качественнее чем стримить. Вообще инфраструктура android/chromecast/miracast это все делает.
    Ровно такая же фигня с музыкой на Onkyo. Выбираешь на телефоне, либо стримишь, либо просто выбираешь на NASе или стриминговом сервисе.

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    Дмитрий Иванов

    Будучи давним пользователем Яндекс браузера (в т.ч. мобильного) не переставаю удивляться, насколько продукт неактивный в части инноваций, новых идей и решений для пользователя. Годы проходят, а улучшения только косметические, нет прорывных идей, да и вообще идей. Такое ощущение, что это и не основной продукт. И не благодаря ему нужно поднимать долю в мобильных. Собирали бы уж предложения от пользователей, если не получается придумать нового самим… Поэтому и уступают, что идут строго вторым номером за гуглом.

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    dima5ty гасконец

    Вам же русским языком объяснили уже, что это всё неинтересно яндексовским гуру разработки, они там уже шестой естественный интеллект пилят давно. Вот допилят, и вот тогда этот самый распределённый легкомасштабируемый сверхпроизводительный естественный интеллект на ламповых ускорителях всех обгонит-обхитрит, купит мир и украдет всех лошадей.

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