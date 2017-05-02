Роскомнадзор тестирует новый способ борьбы с торрентами, позволяющий замедлить скачивание


Роскомнадзор заблокировал несколько серверов RuTracker со служебной информацией — так называемые торренты-анонсеры, сообщила газета «Известия». Анонсеры позволяют сообщить всем участникам обмена IP-адреса источников, у которых можно скачать необходимый файл.

Глава компании Pirate Pay, специализирующейся на блокировках пиратских раздач в торрент-сетях, Андрей Клименко рассказал, что в результате блокировки анонсеров скачивание становится либо очень медленным, так как происходит с меньшего числа источников, либо не происходит вообще.

Основной сайт RuTracker заблокирован в России в январе 2016 года. На сайте трекера написано: «российские провайдеры по указанию Роскомнадзора блокируют торренты-анонсеры нашего ресурса. В связи с этим затруднен учет статистики в профилях пользователей, попадающих под блокировки, а также могут возникать ошибки в статусах раздач».

Pirate Pay также подготовила список зеркал RuTracker. 17 марта Государственная дума приняла в первом чтении поправки, позволяющие блокировать зеркала пиратских сайтов не получая решение суда по каждому конкретному ресурсу.

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Лучшие комментарии

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    notmebug

    Анонсеры, в основном, нужны для отдачи трекеру информации о скачанном/отданном.

    Это могло бы ещё как-то сказаться на трекерах, где рейтинг что-то значит, а торренты приватные, но рутрекеру пофиг.

    Практически все пиры и сиды ищутся по DHT и через обмен между клиентам. Берём первый попавшийся торрент — 74 сида и 155 пиров прилетело по DHT, 99 сидов и 21 пир через PEX (peer exchange) и 0 через сам трекер.

    Так что, какое-то действите блокировка анонсеров может оказать лишь на трекеры типа NNM, где дрочат на рейтинг и запрещают DHT. Это и к лучшему — подтолкнёт их к отказу от всей это ненужной системы рейтинга.

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    Владимир Мяу и компания

    Интересно, а нельзя ли все эти анонсеры полностью децентрализовать? Даже странно, что РКН только сейчас додумался бить туда, но еще более странно, что создатели пиринговых протоколов не додумались заранее от такого защититься by design.

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    Иван Ильин > Владимир Мяу контекст

    Может и подумали — я не специалист. Но в интернетах пишут, что магнет-ссылка выглядит вот так (и магнет-ссылки Рутрекер распространяет безвозбранно, а клиенты типа uTorrent спокойно их открывают):

    magnet:?xt=urn:btih:ХЕШ

    — то есть тут не видно адреса «сервера-анонсера», хэш — он и есть хэш, если только btih — это не синоним некого ip или интернет-домена.

    При этом:

    Поиск источников информации (пиров) осуществляется через так называемую децентрализованную сеть (DHT- Distributed Hash Table («распределённая хеш-таблица»)), т.е. не управляемую сервером-трекером. Если раньше поиск проходил через трекер, для работы которого, в свою очередь, нужен был сервер, то теперь трекер (а вместе с ним и сервер) совершенно не требуются. Каждый клиент становится участником сети DHT — автоматически.

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    notmebug

    Анонсеры, в основном, нужны для отдачи трекеру информации о скачанном/отданном.

    Это могло бы ещё как-то сказаться на трекерах, где рейтинг что-то значит, а торренты приватные, но рутрекеру пофиг.

    Практически все пиры и сиды ищутся по DHT и через обмен между клиентам. Берём первый попавшийся торрент — 74 сида и 155 пиров прилетело по DHT, 99 сидов и 21 пир через PEX (peer exchange) и 0 через сам трекер.

    Так что, какое-то действите блокировка анонсеров может оказать лишь на трекеры типа NNM, где дрочат на рейтинг и запрещают DHT. Это и к лучшему — подтолкнёт их к отказу от всей это ненужной системы рейтинга.

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    jfk

    >> Андрей Клименко рассказал, что в результате блокировки анонсеров скачивание становится либо очень медленным, так как происходит с меньшего числа источников, либо не происходит вообще.

    Звучит как новость из 2008-го года (последнего года, когда это работало бы).

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    notmebug

    Не, ну можно, теоретически, вставлять палки в колёса и DHT. Но тогда пострадает ооооочень много сервисов, вообще никак не связанных с торрентами.

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    Олег Яшин Русский Щит

    «Известия» отличились по полной. Картинка — не с зеркала рутрекера. Аннонс-сервера блокируются уже как минимум четыре месяца — в реестр их начали добавлять с января.

    Никакого «замедления» сейчас нет, это «фантастика».

    При блокировке рутрекера в лохматом 2015 правообладателям сообщали, что в исковое надо дописывать не только «морду» сайта, и были готовы блокировать не только по морде — но это никому из правообладателей не было нужно.

    Трекеры свое отживают. Любая раздача, появляющаяся на рутрекере в режиме реального времени препарируется и перекидывается вместе с IP раздающего на магнет-агрегаторы, чужие аннонс-сервера и т. д. — далее рутрекер не нужен.

    Роботы, которые агрегируют — не из РФ, поэтому их блокировка РКН не касается (их касается только та блокировка, которую устанавливают для правообладателей из других стран). Сами сервера-агрегаторы, аннонс-сервера, «китайско-корейское» кольцо с великими btset, btkikky, torrentkim и пр. правообладателями почему-то не обрабатывается (наша Ассоциация не в счет, нам всегда было больше всех надо почему-то). Даже великий и ужасный torrentsearch обрабатывается как то очень слабо.

    И это при том, что хеши раздач сейчас постят и в соцсетях, и на пастебин, не говоря уж про обычные форумы и файлообменники. В общем, ощущение, как при получении рукописного письма на почте РФ — теплое, ламповое, но как то все уже давно передают информацию по другому.

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    Олег Яшин Русский Щит

    Pirate Pay также подготовила список зеркал RuTracker

    А смысл?

    Эти зеркала (которые не в блоке РКН) — обрабатываю абузе, чтобы не попасть в этот блок.

    Т.е. даже не нужно идти в МосГорСуд и платить 6.000 пошлины — можно просто написать. Если хочется именно блокировать — заблокировать через исковое.

    При этом число зеркал не особо важно — при блокировке на одном «официальном» зеркале — раздача становится битой и на других.

    А с неофициальными и агрегируемыми надо работать уже сейчас, а не ждать законопроекта, в котором пошли снизится с 6.000 рублей до 3.000 рублей.

    «рубильника трекеров», равно как и «рубильника интернета» не существует…

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    Олег Яшин > Владимир Мяу контекст

    Интересно, а нельзя ли все эти анонсеры полностью децентрализовать?

    Правильно мыслите. Так и есть — весь 2016 год прошел именно под этим лозунгом. Только совсем-совсем децентрализовать не очень получается — все равно есть 5 основных и 15−20 второстепенных агрегаторов. Пресловутые bt. bt1. и bt3. рутрекера там особой роли не играет.

    Даже странно, что РКН только сейчас додумался бить туда

    РКН по авторским не может бить туда, куда хочет. Нужно решение суда, или грамотное обоснование, почему эту ссылку нужно вклюить в уже вынесенное решение.

    Тут мяч _полностью_ на стороне правообладателей.

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    notmebug > Олег Яшин контекст

    >> Сами сервера-агрегаторы, аннонс-сервера, «китайско-корейское» кольцо с великими btset, btkikky, torrentkim и пр. правообладателями почему-то не обрабатывается

    Будут обрабатываться поисковики по DHT — следующим шагом расцветут приложения, позволяющие у себя локально поднять такой поисковик. Собственно, они уже есть (magnetico, AlphaReign), остаётся лишь сделать их более удобными для конечного пользователя.

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    Олег Яшин > notmebug контекст

    следующим шагом расцветут приложения, позволяющие у себя локально поднять такой поисковик

    Я уже что-то подобное слышал. «Будете гнобить файлопомойки — расцветет р2р», «будете гнобить трекеры — пойдет распространение магнетов» и т. д.

    И сейчас есть даркнет и локалки без гейта, где есть практически все популярное (но не специализированное), но это все равно не тот масштаб. Снижение уровня в масштабе — уже достижение.

    Поднять у себя дома перспективу получить от условно до года-двух в колонии и компенсации нескольких миллионов, при этом не имея монетизации? Прямая дорога в раздел энтузиастов. Т.е. уровень бесплатного FIDO, когда есть платный интернет. Могу напомнить судьбу SeaLand и спутника от TPB.

    Придумать что-то новое — конечно. Вечный спор брони и снаряда. Напомню, когда-то и трекеры считались чем-то новым, и попытка 1С воздействовать на торрентс.ру (когда появился фто) смотрелась несколько неудачно.

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