Роскомнадзор заблокировал несколько серверов RuTracker со служебной информацией — так называемые торренты-анонсеры, сообщила газета «Известия». Анонсеры позволяют сообщить всем участникам обмена IP-адреса источников, у которых можно скачать необходимый файл.
Глава компании Pirate Pay, специализирующейся на блокировках пиратских раздач в торрент-сетях, Андрей Клименко рассказал, что в результате блокировки анонсеров скачивание становится либо очень медленным, так как происходит с меньшего числа источников, либо не происходит вообще.
Основной сайт RuTracker заблокирован в России в январе 2016 года. На сайте трекера написано: «российские провайдеры по указанию Роскомнадзора блокируют торренты-анонсеры нашего ресурса. В связи с этим затруднен учет статистики в профилях пользователей, попадающих под блокировки, а также могут возникать ошибки в статусах раздач».
Pirate Pay также подготовила список зеркал RuTracker. 17 марта Государственная дума приняла в первом чтении поправки, позволяющие блокировать зеркала пиратских сайтов не получая решение суда по каждому конкретному ресурсу.
notmebug
Анонсеры, в основном, нужны для отдачи трекеру информации о скачанном/отданном.
Это могло бы ещё как-то сказаться на трекерах, где рейтинг что-то значит, а торренты приватные, но рутрекеру пофиг.
Практически все пиры и сиды ищутся по DHT и через обмен между клиентам. Берём первый попавшийся торрент — 74 сида и 155 пиров прилетело по DHT, 99 сидов и 21 пир через PEX (peer exchange) и 0 через сам трекер.
Так что, какое-то действите блокировка анонсеров может оказать лишь на трекеры типа NNM, где дрочат на рейтинг и запрещают DHT. Это и к лучшему — подтолкнёт их к отказу от всей это ненужной системы рейтинга.