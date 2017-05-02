Российские отели, сдавая номера через иностранный сервис, обязаны самостоятельно уплачивать «налог на Google». Такое разъяснение сделали эксперты Минфина в ответ на запрос одного из российских отелей, пишет газета «Известия».

С начала этого года вступили в силу поправки в налоговый кодекс, требующие от иностранных компаний платить НДС с продажи услуг и товаров жителям России. Иностранные компании обязаны для этого зарегистрировать российское юрлицо, Booking.com сделала это в феврале 2017 года.

Однако новые правила касаются только продажи конечному потребителю — физическому лицу. Если иностранная компания является посредником, продающим услугу российского юрлица или ИП, то налог должен заплатить конечный продавец. Проблема в том, что Booking.com берет с отелей комиссию 18−25% от стоимости заказа, а платить налог (15,25%) с этой комиссии придется также российскому отелю.

Директор Института актуальной экономики Никита Исаев подсчитал, что это может привести к росту цен на номера в российских отелях примерно на 4%. Отказаться от услуг Booking.com у российских отельеров не получится. По данным компании Aviasales, Booking.com контролирует около 70% российского рынка поиска номеров, а у мелких отелей половина бронирований идет через данный сервис.