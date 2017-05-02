Яндекс.Браузер, как показывает статистика LiveInternet, перестал расти с начала 2017 года. Раньше у браузера наблюдался небольшой, но стабильный рост, с декабря его доля достигла 10%, добралась к 10,2% в феврале, а в апреле вновь вернулась к 10%.
Яндекс.Браузер был создан на базе движка Chromium в 2012 году. Браузер является важным каналом дистрибуции поиска «Яндекса», а что происходит с поиском, вы могли прочитать на «Роем!» ранее сегодня.
«Яндекс» отдал ещё 1% поиска Google и обновил антирекорд по доле в Рунете
С начала года «Яндекс» начал зарабатывать на своём браузере на b2b и b2g-рынках. В феврале Яндекс.Браузер встал на компьютеры в Правительстве Москвы. В марте компания рассказала о запуске корпоративной версии своего браузера. В апреле браузер встал по умолчанию на рабочие машины сотрудников Сбербанка.
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Да вроде растет помаленьку: http://www.liveinternet.ru/stat/ru/browsers.html?slice=desktop;id=41;id=42;period=week
Что тут добавить. Делайте браузеры для людей.
Мобильным яндексом вообще мазохизм пользоваться. На самых популярных сервисах (почта, погода и поиск) постоянно вылезают мерзейшие попапы с призывами устанавливать их «полезные» приложения.
Обвинят, понятно, гугл.
Даёшь каждому поисковику по браузеру! С ускорителем и виджетами™
Пользуясь случаем, хочу поделиться боооолью:
(Андроид)
— Открываешь несколько страниц в браузере.
— Включаешь авиарежим.
— Яндекс-браузер решает обновить все эти страницы и заменяет текст на «не удалось загрузить страницу :(»
Ну что такое, Яндекс!? Я вообще-то эти тексты собирался почитать в самолёте как раз.
Десктоп онли — нещитово.