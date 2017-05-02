16 мая Google возможно запустит в России платежный сервис Android Pay. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на свои неназванные источники и подтверждение от двух «банкиров». Российские партнёры-пиарщики Google пока просто разослали приглашение для прессы на московское мероприятие 16 мая — его содержание остаётся в тайне. Сейчас Android Pay работает в десятке стран мира, но не в РФ. На момент публикации сервиса Android Pay нет в перечне зарегистрированных ЦБ РФ кредитных организаций (где есть Яндекс.Деньги, PayPal и многие другие). 3 октября 2016 года за несколько часов до официального запуска конкурирующего с Android Apple Pay в App Store вышло обновление «Сбербанка Онлайн», где банк заявил о подключении своего приложения к технологиям платежей Apple. То есть отдельная лицензия Центробанка Apple не потребовалась, но ему пришлось воспользоваться посредничеством российского банка.

Источники «Интерфакса» утверждают, что партнёром и Android Pay будет «Сбербанк» — основной владелец вышеупомянутых Яндекс.Денег и партнёр Apple. Президент и председатель правления «Сбербанка» Герман Греф регулярно общается с Эриком Шмидтом, сейчас председателем совета директоров Alphabet (главное юрлицо Google), но о содержании встреч не распространяется, как и его визави.

Совладелец «Тинькофф Банка» Олег Тиньков в декабре 2016 года заявил, что Google, при желании, мог бы стать самым могущественным финансовым институтом современности.