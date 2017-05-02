Банк «Тинькофф» запустил новый способ оплаты покупок на сайте крупнейшего интернет-ритейлера России Wildberries. Пользователи Wildberries теперь могут оформить покупки в рассрочку в личном кабинете на сайте интернет-магазина, — говорится в сообщении двух компаний. Покупателю Wildberries необходимо один раз оформить отношения с «Тинькофф Банком» и впоследствии покупать товары на сайте Wildberries в любое время в рамках одобренного лимита. Рассрочка действует на все товары магазина стоимостью до 40 тысяч рублей. Срок рассрочки — 4 или 6 месяцев.

Это уже второй крупный проект по сотрудничеству «Тинькофф» с онлайн-ритейлерами средней и нижней ценовой категории. В середине апреля 2017 года AliExpress запустила возможность покупок в рассрочку для россиян, партнером китайской компании также стал «Тинькофф Банк». Рассрочка предлагается для товаров дороже 3 тысяч рублей.

Татьяна Бакальчук, генеральный директор Wildberries, уточнила, что сервис в первую очередь ориентирован на категорию покупателей, которым не по карману сразу оплатить какие-то крупные покупки. «Тинькофф» еще в 2012 году запустил проект «Купи в кредит» для сбора онлайн-заявок на кредит под покупку товаров, этот проект работает до сих пор. В сентябре 2015 года банк добавил свои предложения по кредитам в Яндекс.Кассу. Сейчас можно заказать кредитные продукты банка прямо в процессе оплаты. Предложение касается в основном покупок в интернет-магазинах и оплаты туров у сетевых турагентствах.