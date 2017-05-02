На днях российские покупатели столкнулись с тем, что устройства Xiaomi, заказанные на AliExpress и других зарубежных магазинах, стали задерживать на таможне. Партнёры компании Claims Анастасия Кузнецова и Алексей Петров по просьбе «Роем!» разобрали историю с юридической точки зрения.
В конце апреля таможенные органы начали неоднозначную кампанию, внесшую смуту в ряды любителей зарубежного онлайн-шоппинга - значительное количество заказанных в Китае смартфонов Xiaomi были задержаны при пересечении границы.Официальный представитель и дистрибьютор компании в России заявил о том, что таким образом производитель борется с ввозом техники по «неавторизованным каналам».
Несмотря на всплеск внимания к действиям таможни именно после инцидента с Xiaomi, вопрос о досмотре посылок (в юридической терминологии — международных почтовых отправлений) таможенниками ставился уже не раз. Так, зимой прошлого года Ассоциацией компаний интернет-торговли предлагалось введение нормативного объема вскрытия посылок для повышения эффективности контроля за потоком контрафакта. Тогда представители ФТС высказались в позитивно-нейтральном ключе, указав, что посылки уже вскрывают для таможенного контроля. На этой неделе вопрос с проверкой международных почтовых отправлений был поставлен ФТС применительно к детским креслам, но речь шла в большей степени о продукции, не соответствующей нормативам безопасности.
Случай со смартфонами Xiaomi интересен тем, что в очередной раз поднимает проблему так называемого параллельного импорта (ввоза товаров, маркированных товарным знаком, без согласия правообладателя) и способов борьбы с ним.
Параллельный импорт
Не вдаваясь в юридические дискуссии о том, является ли товар, который был произведен и маркирован товарным знаком самим правообладателем за пределами РФ, но ввезен без его согласия (то есть неофициальным поставщиком, с которым у правообладателя нет лицензионного или дистрибьюторского договора), контрафактным, мы будем исходить из актуальной на данный момент практики приравнивания таких товаров к «классическому» контрафакту, который изначально был произведен и маркирован незаконно. На текущий момент параллельный импорт в Российской Федерации (несмотря на дискуссии о его экономической целесообразности, соответствии принципам свободы предпринимательской деятельности, открытости рынка
Одним из инструментов борьбы с параллельным импортом являются меры, предусмотренные нормами таможенного законодательства, основу которых составляют действующий на данный момент Таможенный кодекс Таможенного Союза и Федеральный закон РФ о таможенном регулировании в Российской Федерации. Таможенные органы осуществляют ведение реестра объектов интеллектуальной собственности и вправе, в рамках специально предусмотренной процедуры, приостанавливать выпуск товаров, содержащих признаки нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности, включая товарные знаки (глава 46 Таможенного кодекса Таможенного Союза, глава 42 Федерального закона о таможенном регулировании в Российской Федерации).
Товарный знак Xiaomi был внесен в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности 14 марта 2017 года, Федеральной таможенной службой было подготовлено письмо о необходимости принятия мер по защите товарного знака, которое было направлено территориальным органам таможни.
Ситуация была бы значительно проще, если бы речь шла, как это чаще всего бывает, о поставке партий товара в коммерческих целях. Но указанные меры не применяются в отношении «товаров, перемещаемых через таможенную границу физическими лицами для личного пользования, в том числе пересылаемых в их адрес в международных почтовых отправлениях». Получается, что все правила о действиях таможни для защиты объектов интеллектуальной собственности, в том числе обязательность принятия правообладателями действий по защите своих прав в уполномоченных органах (например, посредством обращения с иском в суд) для приостановки выпуска товаров на срок свыше 10 дней, в данном случае неприменимы.
Как таможня работает с почтой
На каком же основании таможня «работает» с международными почтовыми отправлениями? И почему товары, приобретенные российскими покупателями за рубежом (в неавторизованных на осуществление продаж в России интернет-магазинах), подвергаются соответствующим таможенным процедурам?
Как указывается в Таможенном кодексе ТС, международные почтовые отправления могут быть выданы операторами почтовой связи их получателям — российским покупателям — только с разрешения таможенного органа, принимаемого по результатам осуществления мер таможенного контроля. Среди них — осмотр (внешний осмотр без вскрытия упаковки) и досмотр (со вскрытием) отправлений, которые должны быть выданы оператором почтовой связи сотрудникам таможни.
Осуществление таможенным органом указанных процедур связано с выполнением очень важной задачи — не допустить попадания на территорию России товаров, которые запрещены к ввозу. Статья 313 Таможенного кодекса ТС предусматривает, что в международных почтовых отправлениях не допускается пересылка товаров, запрещенных, в том числе, к пересылке в соответствии с актами Всемирного почтового союза.
Если обратиться к основополагающему акту — Всемирной почтовой конвенции 2008 г. (на которую ссылается, в том числе, официальный представитель Xiaomi — например, в официальной группе компании «ВКонтакте»), то в соответствии с ее положениями к почтовой пересылке запрещены «контрафактные и пиратские предметы».
Формально таможенный орган вправе не дать разрешение на выпуск товара, который по тем или иным признакам может быть признан контрафактным. Поскольку применительно к международным почтовым отправлениям, адресованным физическим лицам и не содержащим признаки отправления для коммерческих целей, не применяются положения об обязательности обращения правообладателя (уполномоченного им лица) за защитой своих прав в суд, в рассматриваемой нами ситуации таможенный орган самостоятельно принимает решение о признании товара контрафактным (опираясь при этом при оценке наличия признаков контрафактности на заявление правообладателя, полученное и ставшее основанием для принятия ФТС соответствующего письма в рамках формально неприменимой процедуры). Как само такое полномочие, так и порядок его реализации на данный момент может быть признано спорным — без четких формулировок о том, что таможенный орган вправе принимать решение о признании товара контрафактным, вполне может быть поставлен вопрос — почему в ситуации с поставками коммерческих партий товаров контрафактность товара окончательно устанавливается только судом (это подтверждается, в том числе, актуальной судебной практикой), а в ситуации с посылками для физических лиц это делает таможенный орган? Должно ли в этой ситуации понятие «контрафактного» товара включать в себя товары, ввозимые без согласия правообладателя, а не ограничиваться традиционным пониманием контрафакта как незаконно произведенного и маркированного товарным знаком — тоже справедливый вопрос. Тема вызвала широкий резонанс и не обсуждалась разве что ленивым; вполне вероятно, что в ближайшей перспективе действия ФТС будут обжалованы в судебном порядке.
Внимание к посылкам для физических лиц и использование полномочий таможенных органов для признания тех или иных товаров контрафактными в последнее время, на наш взгляд, характеризует позицию органа в борьбе с параллельным импортом и демонстрирует тенденцию к ее расширению. И в этом смысле потребители, приобретающие товары в зарубежных интернет-магазинах, становятся заложниками данной позиции. Как раньше до покупателей могли не дойти товары, которые были запрещены к ввозу по иным основаниям (даже при условии незнания потребителями о таком запрете), сейчас до них не будет доходить и техника, признанная таможенными органами контрафактной по причине ее несакционированного ввоза.
Что делать покупателям
Справедливым является вопрос о том, как законным образом можно избежать финансовых потерь. Очевидно, принимая решение о покупке, следует, прежде всего, заранее убедиться в том, осуществляется ли поставка смартфонов через авторизованных дистрибьюторов товаров данного бренда. На сегодняшний день с приобретением смартфона не будет проблем в случае, если товар ввозится в Россию одной из четырех московских компаний, представляющих Xiaomi в России, а именно: Smart Orange, Mixtech, Retentiva Distribution Company и «Консул», имеющих при этом авторизованные фирменные магазины на территории России, а также интернет-площадки. Данные компании указаны в Письме ФТС России «О товарном знаке Xiaomi»
Вариант покупки, при котором на упаковке товара, адресованного российскому покупателю, будет вовсе отсутствовать указание о том, что в отправлении находится именно смартфон, или смартфон марки Xiaomi — как по инициативе продавца, который сознательно исключает соответствующее указание, так и по договоренности с ним, представляется весьма рискованным, как и случай с указанием заведомо неверного наименования содержащегося в отправлении товара. Здесь следует учитывать, что для целей осуществления осмотра и досмотра представители таможни вправе использовать технические средства таможенного контроля. Учитывая, что в случае осмотра применяемым техническим устройством является сканерная техника, соответственно, сканер все равно покажет, что в действительности содержится в отправлении. В случае обнаружения в отправлении смартфона сотрудник таможни вправе начать досмотр соответствующего отправления и вскрыть его упаковку, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
В любом случае, если долгожданный смартфон оказался заложником таможенных процедур, интересы покупателя могут быть защищены в гражданско-правовом порядке путем предъявления к продавцу материальных требований, связанных с неисполнением договора купли-продажи товара. Вместе с тем, следует учитывать, что в случае оформления покупки у иностранной компании напрямую, для покупателя могут возникнут определенные временные и организационные сложности, связанные с обращением в российский суд и взысканием денег. В этом случае стоит особенно внимательно проанализировать схему организации купли-продажи и рассмотреть возможность привлечения «ближайшего» участника сделки.
Обратить внимание на формирующуюся практику таможенных органов на данный момент нужно не только покупателям бренда Xiaomi, поскольку в реестре объектов интеллектуальной собственности по состоянию на 19 апреля 2017 г. (информация, доступная на сайте ФТС на момент написания статьи) внесены и другие товарные знаки производителей электронной техники, в том числе смартфонов, например, Sony, Nokia, iPhone. Информация о товарных знаках, внесенных в реестр ФТС России, является открытой, и прежде чем заказать тот или иной товар с учетом сложившихся реалий, покупатель может проверить, озаботился ли соответствующий правообладатель защитой в России своих прав на объекты интеллектуальной собственности подобным способом и спрогнозировать активность таможенных органов в отношении совершенной им за рубежом покупки. Вполне возможно, что с учетом общественного резонанса и негатива, направленного в текущий момент в большей степени в адрес компании Xiaomi, а не таможенных органов, другие правообладатели пересмотрят свою позицию в отношении пресечения неавторизованного потока продукции в Россию.
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Понятие «использования товарного знака» всю жизнь связывалось с «товарами» и «услугами». Т.е., запрет «параллельного импорта» относился только к товарам, предназначенным для продажи. Это было отражено и в Гражданском, и в Таможенном кодексе, и в постановлениях арбитражных судов. Если предмет ввозился для использования в личных целях, то он ввозился беспрепятственно. То, что сейчас происходит — просто попытка таможни «защитить правообладателя» и пофиг, что незаконная.
Сколько людей меня берегут в Российской Федерации, уму непостижимо.
То от самоубийств, то от Гугля с Фейсбуком, а теперь и от телефонов.
Предлагаю отказаться от Сяоми в принципе. Хамское отношение.
Как только «Почта России» перестанет называть себя оператором _магазина_, а банки перестанут переводить деньги _магазину_ — и посылки от дяди Ляо тёте Наташе с телефоном внутри пойдут на безвозмездной основе — телефоны сразу перестанут быть объектами ввозимыми для продажи.
В июле 2015 года «Почта России» стала почтовым оператором китайского магазина JD.com, магазин запланировал тогда брать деньги «при вручении покупки». Осенью 2016 «Почта России» создала систему идентификации граждан для интернет-магазинов и банков. Проект тестировали, а среди первых клиентов есть и китайские интернет-компании.
Нужно просто убрать такое понятие как «товары для личного пользования» и проблема будет решена автоматически, для личного пользования могут быть товары только лично провозимые через границу например с отдыха, все остальное это бизнес, российский или иностранный, но бизнес!!!
Какая собственно разница между двумя случаями:
1. Китайский продавец купил у китайского производителя (а на алиэкспресс одни перекупы, ни разу не видел там производителя) и продал россиянену.
2. Российский продавец купил у того же китайского производителя и продал россиянену.
По логике никакой разницы, но по текущему недоразумению в законодательстве разница есть, первый случай это типа покупки для «личного пользования» освобожденные от налогов и пошлин и сертификации, а второй случай это уже коммерческая деятельность, «перепродажа» с выплатой налогов и пошлин, с сертификацией товара и гарантийными обязательствами.
во-первых, уважаемый эксперт, под «россиянену» вы подразумеваете инопланетянина с России?
во-вторых, это не «типа» покупки для личного пользования, а по-настоящему покупки для личного пользования. недавно супруга купила детские кеды в магазине 22 размера, стоимостью 1200 руб., на пятке у кеды были китайские иероглифы. Недолго думая полез на алиэкспресс и нашёл эти же кеды за 300+ руб. удивительно, да?
в-третьих, недоразумение — это подобные вашему экспертные мнения.
в-четвёртых, в ситуации с xiaomi налицо коррупционная составляющая и превышение служебных полномочий. Аркадий Яков, это имя уже хорошо всплыло в СМИ, https://aftershock.news/?q=node/515341
>а по-настоящему покупки для личного пользования
Тогда логично и российским компаниям разрешить продавать товары без уплаты налогов и пошлин для личного пользования россиян!
Почему китайские компании могут продавать товары для личного пользования, а российские нет, что за дискриминация?
Чем гражданин купивший у российской компании хуже гражданина купившего у китайской?
Почему один оплатил налоги заложенные в цене товара, а другой нет?
Вы предлагаете отменить налоги в России?
Что тогда с юр. лицом «Российская Федерация» делать?
Российские компании платят российские налоги. Китайские компании платят китайские налоги. Странно, да?
> Что тогда с юр. лицом «Российская Федерация» делать?
перестать воровать на всех ступенях для начала
> Почему китайские компании могут продавать товары для личного пользования, а российские нет, что за дискриминация?
и т. д. и т. п. А ещё есть попытка в очередной раз залезть в карман обывателю, занимаясь откровенным грабежом, манипулируя таможенным кодексом со стороны отдельных лиц, пользующихся служебным положением — юр.лицо «Российская Федерация» во всей красе, не находите ли?
это не китайские компании, это частные лица, дядюшка ляо имеет вполне себе полное право перепродать кастрюльку которая ему разонравилась — это тот же рынок, только на уровне интернета. Юр.лицо «Российская Федерация» не лезет же с НДСом на огромные площади рынков и уж тем более не может лезть в личные отношения между дядюшкой ляо и мной? И если я прошу купить дядюшку ляо товар у производителя напрямую, то это моё личное право, не так ли?
Тем более, здесь нет попытки «сделать всё ради страны» ;-) здесь есть попытка получить овер 100% прибыли на пустом месте: бренд xiaomi получил популярность благодаря соотношению цена/качество, он был раскручен именно благодаря торговой площадке алиэкспресса, то бишь тут не было никаких вложений со стороны оранж-компашки в раскрутку бренда
> Почему один оплатил налоги заложенные в цене товара, а другой нет?
и какие же это налоги в цену товара вы подразумеваете? что при производстве телефона в Китае, должно быть обложено налогом в РФ? налог на загрязнение окружающей среды например? или налог на использование государственной земли? какие налоги мне нужно оплачивать для того чтобы купить телефон в интернет-магазине для личного использования? может я неправильно ставлю вопросы? может быть подойдёт подобное: налог на слишком худое лицо дядечки, занимающего «правильное место у кормушки»?
> Чем гражданин купивший у российской компании хуже гражданина купившего у китайской?
это, извините, что за глупость? если гражданин купивший у российской компании хочет переплачивать (тем более за товар перекупленный у той же китайской компании), то это вполне его право, так же как и моё право НЕ переплачивать покупая у китайской, мне непонятна постановка вопроса.
> Почему китайские компании могут продавать товары для личного пользования, а российские нет, что за дискриминация?
а кто говорит что есть эта дискриминация? если я, частное лицо, покупаю у китайской компании извините труселя для прогулок по квартире, то причём тут вообще юр.лицо «Российская Федерация»? так может вообще тормозить всех туристов на границе и брать налог с сувениров купленных за рубежом?(зря озвучил, возьмут ещё на вооружение).
> Почему китайские компании могут продавать товары для личного пользования, а российские нет, что за дискриминация?
Почему государство Российская Федерация за 10 лет не может придумать работающего механизма снятия НДС/НСП с зарубежных покупок?
Я за полчаса могу этот механизм придумать, вы, Денис, за полдня (у вас получится хуже правда), а вся путиневская рать многие годы бьётся над этой проблемой, и решения придумывает одно порнографичнее другого.
«Давайте тогда покупатель из Красноярска будет ездить выкупать покупки на таможню в Москву» © вонь разума путиноидов
>перестать воровать на всех ступенях для начала
вот представим прекрасную сказку что перестали воровать, деньги без налогов где государство возьмет? Одной продажи сырье не хватит, да и оно дешевеет постоянно.
>это не китайские компании, это частные лица, дядюшка ляо имеет вполне себе полное право перепродать кастрюльку которая ему разонравилась
если не разбираетесь в вопросе то не несите пургу, на алиэкспрессе нет дядюшек ляо, там одни продавцы профессиональные, а 80% продаж вообще одна дочерня компания алибабы обеспечивает Cainiao
>и какие же это налоги в цену товара вы подразумеваете?
Вы блаженный или косите?
В товарах покупаемых у российских компаний заложен НДС 18%, если импортный то и таможенная пошлина 5−15%
>то причём тут вообще юр.лицо «Российская Федерация»?
да оно вообще не причем, так тратится чтоб вас блаженного в асфальт тамогавки не закотали и больше ничего не делает, ну еще полиция бывает спасает от гопников, но конечно больше в застенках убивает, ну там карательная медицина, конечно самая ужасная в мире, да там много чего еще от юр. лица «Российская Федерация»
>а вся путиневская рать многие годы бьётся над этой проблемой, и решения придумывает одно порнографичнее другого.
Да нет и не было никаких решений, просто предложения на вентилятор отдельных личностей, тянут время до выборов 2018 потому как проспало государство алиэкспресс и дало ему вырасти до политически значимых объемов (его рост кстати совпал с конфронтацией с западом и разворотом на восток).
Только такие либералы как вы считают что у нас народ ничего не решает, в ваших влажных фантазиях народ легко управляем через зомбо ящик, но в реальном мире народ субъект политики и к тому же самый главный, которому вот нельзя так просто перед выборами взять и запретить китайщину покупать без налогов и пошлин.
Тут вон с платоном сколько соплей и вони, хотя разумное, перезревшее решение и объем совсем не такой как у кроссбордера, меньше разов в 10!
А вот почему проспали, толи чемодан страхову и всяким лоббистам занесли чтоб они бдительность гос. машины притупили, или просто неповоротливость гос. машины — вопрос дискуссионный, а может и вопрос компетенции СК.
PS Хорошо хоть с онлайн кинотеатрами не протупили также как с алиэкспрессом.
>> считают что у нас народ ничего не решает, в ваших влажных фантазиях народ легко управляем через зомбо ящик,
все верно, так и есть. Обалдуи, управляемые через энтот самый ящик. Многим просто не до рассуждений или размышлений, семья, проблемы, малограмотность, суета на работе и прочее.
и т. д.) — не неслы бы такую пургу целыми простынями. Где, у какова философа или учонова написан этот весь бред и рассуждения? Вот же олух царя небеснова.
Да вы хоть на себя в зеркало посмотрите. Не через ящик, чтоль, начерпали вы этой чуши полную голову? Если бы вы потратили время и усилия на системное даже не самообразование, а простое образовнаие (история по первоисточникам, основы языков, естественные науки, экономика гдето в хорошем профильном ВУЗе курс, основы философии также изучением первоисточников, право
> с онлайн кинотеатрами
С ютубом что будете делать, болезный?
>Обалдуи, управляемые через энтот самый ящик.
Ну конечно же, все так просто, зомбо ящик и нет проблем, чего советы тогда не выстояли?
Тогда у зомбоящика даже конкурента в виде интернета не было, да и сам зомбоящик был тотален, а не как сейчас 100500 каналов включая не российские.
Вы вот под умудреного опытом косите, практически смысл жизни постигли с ваших слов, образования прям по самые помидоры, интеллигент же, а чего чушь такую то несете? Тоже под беспощадный зомбоящик попали?
>С ютубом что будете делать, болезный?
Это такой же трудный случай как алиэкспресс который государство проспало, я думаю для начала нужно его к сми прировнять, чтоб как минимум проверяли все что в роликах своих показывают на политическую тему, а там видно будет, его нужно медленно варить, я бы еще замедлил его маленько чтоб начать аудиторию от туда выдавливать в тот же вконтакт.
> если не разбираетесь в вопросе то не несите пургу
в точечку., про блаженного тоже понравилось. и можно уточнить, «тамогавк» — это гавк от таможни?
а теперь по порядку:
1. ставка ндс не есть онли 18%, так, к сведению.
2. ты совсем не понял сути вопроса: если я покупаю у компании которая ведёт деятельность за пределами Российской Федерации, то какое отношение имеет к этому РФ? мне блаженному о5 непонятно, на что там налог то платить надо и нужно ли оплачивать налоги если я куплю товар лично за границей, и кстати кто будет платить: иностранная компания у которой я осуществляю покупку или я сразу отстёгивать с карточки налог на покупку? налог как будет называться: на худенькое личико в телевизоре?
3. каким образом это относится к блокировке телефонов на таможне? ещё раз напомнить про коррумпированную составляющую всей этой аферы?
4. пожалуйста, ну прям сильно прошу, не надо про медицину/полицию/армию и тем более про «куда деньги уходят» — потому что это только очерняет твою позицию.
Если нет политической воли сделать хороший механизм, нужно сделать плохой.
Так говорит нам Денис.
Плохой — который денег в бюджет приносит меньше, в карман чиновников — больше, а граждан раздражает сильнее. Вот блокирование телефонов на таможне — пример плохого механизма.
Зато его сделать просто. А потом Денис удивляется, почему его вместе с государством РФ никто не уважает.
>> если я покупаю у компании которая ведёт деятельность за пределами Российской Федерации, то какое отношение имеет к этому РФ?
это я щас попробую объяснить. Все просто. Если в стране действует НДС (у нас есть несколкьо уровней ндс на разные товарные группы) то он взимается для товаров, используемых на территории страны. При вывозе он возвращается покупателю (при условии, что не использовался ни разу). Это и к труселям относится и к остальному.
Таким образом, если купили чтото допустим в Европе, то на выезде получили кэш примерно 12−14% (хотя там ндс может ыть и 20%). Это стране выгодно, т.к. стимулирует покупки на вывоз.
В стране ввоза (у нас) сегодня действует ограничение на необлагаемый ввоз — кажеца 65 тыщ руб. Если больше — берется пошлина. Иначе попрут и себе и всем соседям и в стране сократиться потребеление труселей, облагаемых ндс.
Эт просто регулирование рынка. При этом 65 — это на разовый ввоз. Он вроде не суммируется (елс и скажем каждую неделю челночите).
Короче, все это регулируется тарифами и ставками после (главное) анализа статистики ввоза. И законами. Но у нас все более законы идут сами по себе, а фантазии, приказы и меры — сами по себе. Это рассогласование характерно при определенных экономических назревающих проблемах, т.к. начинается избирательная, выборочная каша с таможкой товаров итп.
Кстати, советы какраз и свалились, т.к. были полностью пережаты: алкоголь, табак, туалетная бумага и зубная патса. Т.к. остального уже и небыло давным давно, то это стало последней каплей.
> советы какраз и свалились, т.к. были полностью пережаты: алкоголь, табак, туалетная бумага и зубная патса. Т.к. остального уже и небыло давным давно
Какую страну потеряли!
>1. ставка ндс не есть онли 18%, так, к сведению.
Ну так вы просто сверкнули своими познаниями в экономике, лекарства и продукты это же конечно существенная часть кроссбордера, давайте поговорим про лекарства с алиэкспресса или про продукты от туда же…
>ведёт деятельность за пределами Российской Федерации
если ее покупатель находится в РФ то деятельность именно в РФ идет, такая позиция например у ЕС, мы чем хуже то?
>если я куплю товар лично за границей
Вот и везите его лично, государство в виде таможни может просто взять и запретить посылки без таможенного оформления, это все вопрос бумажек, которые суверенное государство может менять так как посчитает нужным.
>иностранная компания у которой я осуществляю покупку или я сразу отстёгивать с карточки налог на покупку?
Если вы мое личное мнение спрашиваете то я бы вообще понятие кроссбордер ликвидировал бы как класс, хочешь в России работать, открывай склады, нанимай россиян, растамаживай товар с уплатой всех налогов и пошлин как это делают обычные импортеры, сертифицируй его, полностью выполняй закон о защите прав потребителей.
А вот как сделает государство конечно вопрос, оно у нас в политическом плане довольно слабое и будет как всегда компромисс кривоватый который как всегда всех не устроит.
>налог как будет называться: на худенькое личико в телевизоре?
Налог как угодно может называться, главное чтоб его все платили и без вариантов.
>напомнить про коррумпированную составляющую всей этой аферы?
Ну это же только мнение, вот таможня говорит что все там ок с точки зрения закона:
http://www.akit.ru/%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80/
>и тем более про «куда деньги уходят» — потому что это только очерняет твою позицию.
Ну конечно же, у нас в РФ все плохо, дерьмо лаптем хлебаем, не то что в сша плебс не может себе медицину позволить даже такую ужасную как у нас, зато тратит свои кровные на армию которая добывает ништяки для корпораций в виде бесперебойного печатного станка, но которые на армию не тратятся, сидя в офшорах
http://www.rbc.ru/newspaper/2015/10/07/56bc96299a7947299f72ba78
>Если нет политической воли сделать хороший механизм, нужно сделать плохой.
Добро пожаловать в реальный мир, с возвращением вас, да в реальном мире хоть какой то механизм лучше чем ничего, это же только юноши за все или ничего и получают ничего, а люди повзрослее за то что нужно с чего то начинать.
>А потом Денис удивляется, почему его вместе с государством РФ никто не уважает.
Пруф можно? где я удивлялся что всякие анонимы, либарасты и прочее
говно нацииинтеллигенты меня не уважают
> вот таможня говорит что все там ок с точки зрения закона
Она врёт.
> в сша плебс не может себе медицину позволить
Вот и живёт по 85 лет! Не то россияне — вылечатся и помирают в 70.
>В стране ввоза (у нас) сегодня действует ограничение на необлагаемый ввоз — кажеца 65 тыщ руб. Если больше — берется пошлина.
1000 евро если быть точным, и в этой сумме вся проблема, если бы она была бы средне европейской в 22 евро то китайцы бы так не вкладывались бы в завоевание нашего рынка со своими чехольчиками за 1 $ и бесплатной доставки, в китае теже чехольчики кстати в розницу к примеру много дороже стоят чем на али, так как нет смысла потому как при продажах уже более серьезного товара все равно придется платить пошлину и цена получится на уровне местных продавцов.
>Кстати, советы какраз и свалились
А как же ваш зомбоящик?
Или ситуация была даже хуже чем в 1932—1933 ?
А может еще хуже чем в 1941—1945 ?
Или тогда зомбо ящик круче был? В смысле зомбо радио, зомбо газеты…
Чето то не сходится в вашей логике насчет силы влияния зомбо ящика…
>Вот и живёт по 85 лет
ну дык очкует болеть то, бегает, прыгает, там даже скорую сыкотно вызывать, выкатят счет на много тысяч долларов и будешь знать.
А у нас живут на широкую ногу, алкоголь, табак, спорт только для быков, на медицину все упавают.
Но если серьезно то я бы не очень доверял американской статистики, там очень много народу вообще без доков живет или из доков только водительские права, есть ощущение что эта статистика только по тем кто медицинскую страховку имеет, а таких меньшинство.
Я лучше буду не очень доверять Денису Демидову, пустобрех тот ещё.
Ещё и американский агент влияния с родителями за бугром — как положено.
У меня, кстати, все в России. Привет.
Уважаю Дениса за последовательность в изложении своей позиции. Во многом он прав.
Гугль в своей компании вы уже отключили, Алексей? А Фейсбук? Про ЛинкдИн не буду спрашивать — браконьерство.
> вот таможня говорит что все там ок с точки зрения закона
ну конечно, лично у Аркадия Яшкова спросили? ну это который:
1. является непосредственно заинтересованным лицом, которое будет торговать этими телефонами с дикой наценкой в 100−300%
2. который входит в состав Экспертно-консультативного совета по таможенной политике при ФТС России. вот приказик http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=23361:-19−2016−983-q-q&catid=155:2011−03−18−19−03−44&Itemid=2064
ну никакой связи же нет, да уважаемый?
кстати, тыкать статьёй на сайте АКИТа, верх цинизма, ассоциации которая можно сказать организована для того чтобы загубить интернет торговлю как таковую, поскольку дядечки из АКИТ о5-таки не тянут конкуренцию и недополучают маржи в 300%.
>ну никакой связи же нет, да уважаемый?
Вы похоже в политике полный нуль я посмотрю, это просто началась пристрелка, разведка боем так сказать, насколько плебс чувствителен к закрытию этого канала контрабанды, прощупывают потихоньку реакцию, ну и главное что сама Сяоми не хочет контрабандных поставок через али, она хочет нормально в России работать и развивать бренд и ей контрабандный канал под названием алиэкспресс сильно вредит.
>ассоциации которая можно сказать организована для того чтобы загубить интернет торговлю
Эта ассоциация платит зарплату десяткам если не сотням тысяч россиян, перечисляет в бюджет сотни миллиардов рублей, и как раз она хочет сохранить Интернет-торговли прикрыв пока легальных канал контрабанды под названием алиэкспресс, который в РФ ни копейки налогов не платит и создал ровно одно рабочее место для своего представителя по работе с гос. органами Марка Завадского.
>маржи в 300%.
Ну дык займитесь торговлей и получите эту маржу на выходе, и тогда сможете книгу написать, она станет библией всех продавцов в мире, лекции за дорого будете проводить, чего не идете к нам и не рубите бабло со всей пролетарской ненавистью?
Боюсь вы просто в трубу вылетите, как вылетают 90−95% тех кто думает что в торговле бешеная маржа и деньги легко зарабатывать, много таких клоунов приходит, штаны последние снимает и начинают понимать что торговля это ох как не просто и маржи в 300% нет ни у кого, 10−30% это уже сверх рентабельная компания, обычно все довольствуются 5−10% за вычетом всех расходов.
>что сама Сяоми не хочет контрабандных поставок через али, она хочет нормально в России работать и развивать бренд и ей контрабандный канал под названием алиэкспресс сильно вредит.
Давайте отделим мух от говна.
Извините, если Сяоми не хочет продавать свои телефоны на алиэкспресс, пусть не продает их в Китае. Я купил телефон где-то. Телефон официальный, не поддельный. Произведенный Сяоми. Мне его почтой присылают через границу. Почему-то купить телефон в китае и привезти лично можно, а прислать на почте нельзя. Особенное говно, что в связи с невозможностью принять/энфорсить закон о НДС с трансграничных покупой, пытаются полностью запретить частные покупки под прикрытием контрафакта. Какой в жопу контрафакт, если это настоящий телефон, не подделка.
Какие налоги я должен заплатить за покупку телефона за границей, это другой вопрос. Сейчас практически никаких. Будет НДС/пошлина для частных лиц с меньшей границы стоимости, значит я заплачу или нет, если купить тут будет дешевле/удобнее/сравнимо.
>Почему-то купить телефон в китае и привезти лично можно, а прислать на почте нельзя.
Потому что в реальном мире живем, для личного провоза есть лимит в 10 000 евро и связан он с тем что бы не устраивать многочасовые очереди по прибытию самолета, чтоб таможенник не пытался выяснять, на вас трусы те же что и при вылете или вы там их купили и надо декларировать и пошлину взимать.
Вероятно недалекие или купленные (что более вероятно) чиновники принимая 1000 евро лимит для посылок тоже пытались уйти от необходимости досмотра жалких нескольких тысяч посылок в год, а тут вона как, уже под 500 000 000 штук, (300 000 000 только легальных и подсчитанных, но в почте на одну легальную еще одна неучтенная)
https://www.pochta.ru/news-list/item/869520524
>Особенное говно, что в связи с невозможностью принять/энфорсить закон о НДС с трансграничных покупой
Вот для меня особенного говно что из-за политической слабости не могут этот кроссбордер как явление прикрыть, получается для легального импортера тебе 100500 законов и требований, еще столько же налогов и пошлин, а для китайского бизнеса ничего нет, открытая форточка, закидывай китайщины сколько влезет, соблюдать российские законы необязательно.
Для чего тот же закон о защите прав потребителей, нормы, требования, сертификация, отменять все да и ладно, чтоб гуляй поле было, почему одни компании (российские) все законы и требования должны соблюдать, а другие (иностранцы) даже не знают о их существовании.
Начинать надо с малого, для начала сделать невозможным заказ за границей тех же телефонов, и постепенно ликвидировать этот кроссбордер как явление, чтоб только для хендмейда он был максимум.
А то возятся чето, какие то ндсы, лимиты, СП, все уже изобретено, арендуешь в России склад, нанимаешь россиян, импортируешь, растамаживаешь, платишь налоги и пошлины, сертифицируешь и работаешь, как работают все барыги России создавая миллионы рабочих мест.
Для справки, барыги России работодатель N1 в стране, 12.5 млн. человек получают работу от барыг, а рабочее место по факту это самое главное, не будет зарплаты будете не сяоми подешевле высматривать, а скидки на гречку в фасовке 1 кг.
Даже если вы к торговле отношение не имеете то миллионы безработных от торговли уронят и вашу зарплату тоже, экономика она такая, взаимосвязанная.
>Почему-то купить телефон в китае и привезти лично можно, а прислать на почте нельзя.
>Потому что в реальном мире живем, для личного провоза есть лимит в 10 000 евро и связан он с тем что бы не устраивать многочасовые очереди по прибытию самолета, чтоб таможенник не пытался выяснять, на вас трусы те же что и при вылете или вы там их купили и надо декларировать и пошлину взимать.
Еще раз. Посылка почтой это личный провоз. Я готов платить НДС/пошлину если его введут, но я не хочу чтобы мне запрещали купить телефон за границей если мне это хочется. Новость поста, что Сяоми пытается запретить покупать свои телефоны у себя самой в Китае называя свои же телефоны контрафактными.
>Для чего тот же закон о защите прав потребителей, нормы, требования, сертификация, отменять все да и ладно, чтоб гуляй поле было, почему одни компании (российские) все законы и требования должны соблюдать, а другие (иностранцы) даже не знают о их существовании
Ну есть закон о защите прав потребилей, обязательная гарантия — замечательно. Если мне нужна гарантия или я хочу защиты своих прав, я куплю у местной лавки. Если я покупаю говно за 10 баксов на али, то я понимаю, что никакой гарантии нет. Платить за гарантию или возможную защиту моих прав еще 10−20 баксов дополнительно я не хочу. Иностранцы выполняют свои законы, например в Европе обязательная 2х летняя гарантия. Почему-то продавцы в РФ не воюют за снижение издержек на всякую сертификацию и остальное говно, нет, вы воюете со своими покупателями, чтобы они платили вам больше, а купить не вас не могли.
>Начинать надо с малого, для начала сделать невозможным заказ за границей тех же телефонов, и постепенно ликвидировать этот кроссбордер как явление, чтоб только для хендмейда он был максимум.
А нахуй вам не пойти? Хотите продавать, продавайте. Не хотите, не надо. Будут другие торговцы, будут эти другие пытаться говно делать, будут еще другие.
>Для справки, барыги России работодатель N1 в стране, 12.5 млн. человек получают работу от барыг, а рабочее место по факту это самое главное, не будет зарплаты будете не сяоми подешевле высматривать, а скидки на гречку в фасовке 1 кг.
Вы говорите неправду (то есть пиздите). По данным Росстата (http://www.gks.ru/bgd/regl/b1661/Main.htm) 11.5млн в «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования». То есть 7−8 млн максимум именно в торговле. И это вся торговля, а не только та, что конкурирует с кроссбордером.
Второе, я не хочу поддерживать своими деньгами неэффективное производство или бизнес. Дешевле платить разумное пособие по безработице, чем субсидировать неэффективный труд.
>Новость поста, что Сяоми пытается запретить покупать свои телефоны у себя самой в Китае называя свои же телефоны контрафактными.
А вы знаете о том что в России и Китае используются разные мощности у телефонов и что чисто китайские телефоны не очень то под наши стандарты подходят?
Что сяоми для России несколько другие прошивки по радио модулю имеют, получается сяоми права на 100% заявляя что телефоны с али контрафакт, так как эти телефоны не соответствует российским стандартам.
>Почему-то продавцы в РФ не воюют за снижение издержек на всякую сертификацию и остальное говно
Это ваше мнение, я не считаю что сертификация это говно, вы своим детям тоже будете китайщину заказывать с али без сертификации, а детские кресла в авто, вот подумайте хоть секунду и честно напишите.
Сертификация это стратегия государства для поднятие уровня и культуры потребления.
>А нахуй вам не пойти?
Вы роем с маил.ру не перепутали случайно любезный?
>И это вся торговля, а не только та, что конкурирует с кроссбордером.
если кроссбордер не закрыть, то скоро вся торговля сможет туда перетечь, склады хоть с жратвой по границам России, без проблем если государство на эту проблему забьет.
>Дешевле платить разумное пособие по безработице, чем субсидировать неэффективный труд.
Любой труд будет неэффективным по отношение к тому с которого не платятся налоги и пошлины, вы предлагаете всю страну на пособие перевести?
Только рынок должен решать эффективный производитель или продавец или нет,
НО задача государства сделать равные условия работы, чтоб все платили налоги, хоть иностранцы хоть российские компании, должны быть специальные дополнительные пошлины для стран где нет социалки типа сша и китая или дешевая рабочая сила или дешевле капитал, тогда условия будут равными и пусть победит сильнейшей, а если мыслить как вы то всех надо закрыть и всем платить пособия включая вас.
>>>>> А вы знаете о том что в России и Китае используются разные мощности у телефонов и что чисто китайские телефоны не очень то под наши стандарты подходят?
Что сяоми для России несколько другие прошивки по радио модулю имеют, получается сяоми права на 100% заявляя что телефоны с али контрафакт, так как эти телефоны не соответствует российским стандартам. <<<<<<<
Аххахаха, эта5!!!
Откровенно чушь пороть не надоело? Вы ещё скажите что на чип ставится маленький логотип всеми любимой партии для улучшения сигнала. Бабулям на выборах будете затирать про «контрафакт из-за прошивки по радио модулю».
Вся эта история чистейшей воды воровство из кармана обывателя с коррупционной составляющей и использованием служебных полномочий в личных целях — уголовная ответственность по подобным делам плачет, но конечно же в параллельной вселенной. А все ваши комментарии раз за разом похожи на оправдания малолетнего школьника, который придумывает на ходу нелепые и дешёвые отмазки перед родителями, как например «ветер дунул — люстра разбилась».
СанПиН 2.2.4/2.1.8.055−96. Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)
Осилите?
И сравните с КНР
Для простоты производства все радио модули практически во всех телефонах могут работать в строгом соответствии с нормами конкретной страны, нужна только своя прошивка.
телефоны сяоми «прилетают» с глобальной прошивкой. осилите? :-)
и расскажите мне какой там файлик в прошивке отвечает за радио модуль, вы ж наверное в этом шарите ;-) нет ну ладно за ндс рассказывать и пошлины, врать и изворачиваться настолько что уже повязли в этой чуши., но этот то бред оставьте бабушкам, отлично впишется в эпическую ахинею о борьбе с контрабандой.
вы чего как уж на сковородке, я вам уже и санпин дал и направление куда идти и читать, а вы уже про файлики мне что то рассказываете, я не специалист по связи, но знаю что уровни максимальной допустимой мощности сигнала у нас и в КНР разные и телефон сделанный для КНР будет нарушать наши нормы, а вы мне про файлики и прошивки, но раз вы такой упоротый то скажу вам что скорее всего в общей прошивке не будет модуля для радио канала, думаю он шьется в чип еще до установки на плату или спец. программатором после в процессе сборки телефона, но я не специалист по производству телефонов сяоми чтоб точно вам ответить, там как угодно может быть.
В прошивка ко всяким устройствам я поверхностно разбираюсь, сам лично делал прошивку к этому устройству на C++ практически с нуля:
https://avtogsm.ru/avtogsm-recorder-r01-p12090.html
этот рег кстати на «адрюше» работает как и сяоми
Но что то мне кажется вам инфа не нужна, вам только орануть бы чего, да по громче, про коррупцию и произвол.
>>>>>>> а вы мне про файлики и прошивки, но раз вы такой упоротый то скажу вам что скорее всего в общей прошивке не будет модуля для радио канала, думаю он шьется в чип еще до установки на плату или спец. программатором после в процессе сборки телефона, но я не специалист по производству телефонов сяоми чтоб точно вам ответить, там как угодно может быть. <<<<<<>>>Что сяоми для России несколько другие прошивки по радио модулю имеют
и т. д. нужно лезть самому в инженерное меню и ковыряться — вся техническая и программная составляющая разобрана на 4pda, а спецификация оборудования проходит несколько фильтров в виде одобрения дядек в погонах
-- железо на сяоми ОДНО в рамках модели и уж тем более никаких программаторов не используется для прошивки чего-либо в зависимости от страны назначения, прошивка (ось андроид) подразумевает под собой только русификацию и не более, более того открою секрет, я уверен, тот же самый принцип НА ВСЕХ устройствах поставляемых в РФ, для того чтобы менять диапазоны
>>>>> Но что то мне кажется вам инфа не нужна, вам только орануть бы чего, да по громче, про коррупцию и произвол.
--- это не инфа, это сказки, домыслы и попытки оправдания — не надо подражать оле лукойе, плохо получается.
>прошивка (ось андроид) подразумевает под собой только русификацию и не более
Ну так сразу бы и писали что вы обыватель, модные слова «прошивка» и «4pda» слышал, а то я вам тут сложными словами типа санпин и с++ пытаюсь что рассказать…
>я уверен, тот же самый принцип НА ВСЕХ устройствах поставляемых в РФ
Ну конечно, а как же, про apple и LTE что нибудь слышали? разницы же ведь нет между РФ и сша или есть ?
>нужно лезть самому в инженерное меню и ковыряться
Я вам по секрету скажу что правильно было бы называть меню не инженерным, а сервисным для сервис менов, инженерам на заводе оно не нужно от слова совсем и они туда не лезут, ужос да?
Ох уж эти крикливые дилетанты…
Денис. Ну честное слово. А если я прилечу со своим телефоном в другую страну — я что, положу им там сотовую сеть своим несовместимым устройством?
Люди сегодня, знаете ли, не сидят на месте, вот как ваши родители. И телефоны возят с собой.
Вовсе нет. Телефон отлично знает, что подключается к российской сети. И имеет возможность применить российский радиопрофиль.
Докажите, что это не так.
>я что, положу им там сотовую сеть своим несовместимым устройством?
Ничего не положите, просто китайские телефоны имеют большую максимальную мощность, это и плюс и минус, плюс нужно меньше базовых станций, минус возможное негативное влияние на мозг, больше нагреваться может.
Кто сказал «шапочка из фольги»?
из фольги наверное неподойдет, что более существенное надо и с заземлением желательно, водолазный шлем например, тогда никакие китайские телефоны будут не страшны.
наверно, никогда не пойму я этих и людей и ихних проблем. Уж чего проще — зашол в салон, выбрал модель по размер\бренд\ценник, купил, вставил симки. Забыл. Весь процесс занимает до 20 мин. Ну, для сравнения можно еще и в соседний такойже салон зайти.
А тут — и заказал и жди и ходи и еще и не пришло. Жесть. Вот же у людей умение создавать себе мороку и проблемы.
ахххах цирк продолжается :-)
чё там ещё насочинял оле лукойе? ты кстати не устал противоречить самому себе? и не осознаёшь ли ты что исходя из твоих же слов получается что смарторанж намерена торговать контрафактом и не подходящими для РФ телефончиками?
про сервисное меню тоже улыбнуло, разработчики для/андроид не понимают как им правильно называть менюшку, а ыксперд Денис в курсе)) ещё чего-то про С заикается, более ли чем уверен, если ты вообще что-то кодил, то присутствует там лютый говнокод, аналогичный тому бреду что здесь льётся.
какой только херни не придумал. повторюсь ещё раз, уголовное дело по всей этой ситуации плачет.
>исходя из твоих же слов получается что смарторанж намерена торговать контрафактом и не подходящими для РФ телефончиками?
Дядя ту дурак или уже отмечаешь светлейший из праздников?
Официальные сяоми для российского рынка уверен будут с правильной максимальной мощностью сигнала соответствующего нашим санпинам, я же писал выше что для производителя сделать нужные настройки для конкретной страны в конкретной партии не проблема.
>ыксперд Денис
Какой низкий у вас критерий чтоб в эксперты попасть, я то думал что элементарные знания в различиях стандартов это не показатель эксперта, это показатель наличия интернета.
>то присутствует там лютый говнокод
Думается мне что в моих программа поменьше будет говнокода чем в вашей голове.
>>>>> Официальные сяоми для российского рынка уверен будут с правильной максимальной мощностью сигнала соответствующего нашим санпинам
— ну пожалуйста, хватит писать эту ущербную ахинею, я понимаю что в больной голове здоровых фантазий быть не может, остановись, какой санпин, какие партии «с правильной максимальной мощностью сигнала» — хватит блеадь пороть чушь, это же интернетик, а не скамейка с бабушками, которым можно затирать всю эту дичь. омг заканчивай клоун.
з.ы. отпишусь-ка, а то боюсь скатиться до подобного уровня дегенеративного мышления. кстати, таможня начала пропускать, видимо понимания чем может обернуться вся эта история, параллельно конечно полетели письма в фас, прокуратуру и ещё несколько инстанций. с удовольствием понаблюдаю за продолжением.
А если Иван купил у Джона на торгах ebay смартфон одного из упомянутых брендов. Пусть даже новый (не не понадобился такой подарок Джону от Мери), то WTF?
>ну пожалуйста, хватит писать эту ущербную ахинею
Это вы к себе обращаетесь? Я вам дал конкретные название того же санпина, конкретные данные по теме, а что в ответ, ахинея, бред, фантазии…
по существу есть что сказать то?
То что таможня включила заднею это не значит что поставлять для рынка России телефоны которые не соответствуют ее же стандартам это правильно.
Весь кроссбордер сплошное недоразумение, дыра в границе для поставки любого барахла не отвечающего российским требованиям и стандартам.
Может вы еще возбухать будете что таможня хочет заворачивать например детские кресла с алиэкспресса или по вашему они тоже не нуждаются в сертификации?
Своих детей будете в такие сажать?
>это же интернетик, а не скамейка с бабушками
Вот именно, не согласен с моими пруфами кидай свои, а то одни сопли и слюни только летят и бла бла бла.
«не значит что поставлять для рынка России телефоны которые не соответствуют ее же стандартам это правильно»
А приезжать в Россию китайцам со своими богомерзкими телефонами, не соответствующими православному СанПИНу — это правильно? Может, и китайцев тоже начнем на таможне заворачивать?
Кстати, не приведете примеры моделей с разными излучениями в российском и китайском вариантах? А то вы описываете сейчас какой-то сферический телефон в вакууме.
Давайте отделим мух от котлет:
1. Телефон Сяоми, сделанный этой конторой, присланный в Россию из Китая через Али и не соответствующий каким-то нашим стандартам и СанПинам, это НЕ контрафактный телефон. Контрафактным является телефон Сяоми сделанный на коленках в подвале в Бангладеше. А оригинальный телефон может быть НЕ ростестовским, НЕ сертифицированным, но никак НЕ контрафактным.
2. По моему мнению, на кроссбордер надо ввести 18% НДС, а все остальное оставить как есть. Дальше уже право покупателя, купить из Китая несерфтифицированное неизвесто что, без гаратнии, но дешевле или сертифицированное известно что, с гарантией и прочими благами ЗЗПП, но в несколько раз дороже. С учетом того, что сертификация у нас это -фикция (или еще одна разновидность налога), покапатель в любом случае получит неизвестно что.
3. Если выполнить п. 2, то через некоторое время рынок разделится: одноразовое г. будут покупать в Китае, а более дорогие вещи — здесь.
4. Именно эта ситуация не устраивает продаванов типа Дениса Демидова, поскольку на дорогих вещах много не заработать (конкуренция, легкость сравнения цены, и.т.д.), и основной доход торговцам приносит мелочь, продаваемая с наценкой в сотни процентов. А именно ее кросс-бордер как раз жестко отъедает.
5. Лично для меня кроссбордер не закроется никогда, поскольку даже если сделают необлагаемый минимум в 20 евро, я буду получать все на адрес в Финке (платя там НДС), а затем возвращать его назад на выезде и ввозить вещи в РФ с собой на машине. Такая схема уже вовсю работает для тех товаров, которые не могут высылаться в РФ (антиквариат, реактивы, лекарства, и.т.д.). Вввести двадцатиевровый минимум для провоза вещей с собой (аэропорт, машина, и.т.д.) — нереально. Даже в Европе эта сумма формально 300−400 евро. А в реальности можно легко ввезти на несколько тысяч, поскольку в момент, когда товар попал к Вам в багаж, доказать б/у он или нет крайне затруднительно.
Да, и для справки. В США нет ни НДСа, ни сертификации, ни налога с посылок. При этом народ живет в разы богаче, чем у нас. А после появления Обамакерэ и медицина худо-бедно появилась почти у всех. И продолжительность жизни там выше. А главное, продаваны при этом как-то выживают. Просто их всех загнали в стойло амазон и ибэй. Надеюсь, что у нас скоро тоже это произойдет (на базе ли озона, яндекса или российского али). Поскольку мне проще иметь дело с одной крупной конторой, чем с тысячами мелкописечных интернет-магазинов.
>>> 5. Лично для меня кроссбордер не закроется никогда, поскольку даже если сделают необлагаемый минимум в 20 евро, я буду получать все на адрес в Финке (платя там НДС), а затем возвращать его назад на выезде и ввозить вещи в РФ с собой на машине.
Как было у Бонда, «никогда не говори никогда». По-нашему — не зарекайся.
Ибо именно для данной схемы ввоза для личных нужд, на этой неделе предусмотрена плановая схема ужатия:
В России снизится беспошлинный порог для ввоза товаров через границу
https://hi-tech.mail.ru/news/tax-limit/?frommail=2
Вы наверное еще не вкурсе, что нет ничего более быстротечного в мире, чем изменение правил и объемов ввоза чего либо сюда.
Для самолетов правила пока не поменяются, т.к. там солидные люди летают и нефиг их пошлинами обилечивать.
Даже при уменьшенных лимитах, возможностей для креатива при ввозе товара на машине все равно гораздо больше. Как я уже писал, в случае ввоза большинства товаров для личного пользования, отличить новое от б/у практически невозможно.
Кстати, данное решение пока только проект. Еще не факт, что примут, или примут именно в таком виде.
Не совсем так. Я неоднократно слышал, что контрафактом называют также и вполне легально изготовленные товары, но ввезенные, минуя авторизованных дистрибуторов. Я не знаю, правильно ли такие случаи называть контрафактом именно с точки зрения закона, но вообще такие истории всплывают время от времени. Но это, конечно, вряд ли относится к личному ввозу.
Оффтопик: Тут на днях ТАСС публиковал историю про Почту, от которой Демидов должен получить микрооргазм. :D Ну там, типа, они купили 2 самолёта, чтобы возить посылки из Китая (посылки из Китая самолётами, Карл!). Сдали эти самолеты в аренду некоей коммерческой
прокладкефирме, и затем у неё же взяли в субаренду себе же. Но это еще что, Прокуратура утверждает, что при этом они оплачивают не только свою китайскую возню, но и возню совершенно посторонних коммерческих посылок вот той прокладкифирмы, и что якобы их даже больше, чем собственно почтовых посылок. Сылко: http://tass.ru/proisshestviya/4233312
Я за свою не оченама длинную жызнь целых два раза похожую схему наблюдал изнутри. Вообще же беспалевно работают, да? :о)