В октябре 2016 года один из ведущих глобальных аудиторов качества рекламы Moat вышел на российский рынок — Mail.ru Group пригласила Moat установить аналитику в свою систему myTarget, эта проверка никогда не требовалась для продаж рекламного инвентаря российским покупателям. Приблизительно через полгода, 29 апреля 2017, на англоязычной версии интерфейса «ВКонтакте» появились рекламные блоки, сообщил vc.ru.

В 2012 году Mail.Ru запустила глобальный бренд My.com для иностранных рынков. Сейчас под ним продаётся почта, игры, карты под одноимённым названием Maps.me, рекомендательные виджеты для медиа и рекламные возможности myTarget.

myTarget появился на мобильном рынке России и соседних стран в конце апреля 2015 года и объединяет мобильную аудиторию таких площадок, как соцсети холдинга Mail.ru Group: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой Мир» и других издателей-партнеров. По состоянию на конец 2015 года 60% мобильной рекламы в MyTarget покупали иностранцы, 37% — китайцы, то есть уже полтора года назад проект знали заказчики не в России.