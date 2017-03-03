Сингапурский венчурный фонд Amereus Group заинтересовался интернет-проектами Совкомбанка в области госзакупок и приобрел 25% онлайн-сервиса Fintender.ru. По оценкам экспертов, стоимость доли может составлять 300 млн рублей. Во второй половине прошлого года фонд стал акционером сервиса. Fintender.ru -восьмая компания в портфеле Amereus Group. Сейчас выручка сервиса, по предположению руководителя центра финансово-кредитной поддержки «Деловой России», — 120 млн рублей в месяц. Стоимость всего Fintender.ru он оценивает в 1,2 млрд рублей.