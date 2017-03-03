Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил на конференции «Журналисты и аудитория: как вернуть доверие читателей и повысить медиаграмотность», что российские СМИ пока не научились выстраивать бизнес-модели, позволяющие заработать на онлайне. «Единственный способ заработка в интернете в будущем будет нативная реклама, когда начинается рекламный блок на телевидении, человек просто переключает на другой канал, а рекламные полосы в газетах и журналах — перелистывает, поэтому ничего другого кроме нативной рекламы работать не будет», — заявил замминистра.
Proactivity Group
- Оптимизация
- Разработка
- Онлайн-маркетинг
- Поддержка
Добавить 5 комментариев
Прибалтийские умеют.
Ну, теперь-то Волин, конечно, выступит у «Медузы» на конференции «Шторм», да?
На дядю, мол, надо работать, к дяде привыкать…
Писать публикации от лица редакции про достоинства дяди.
Чтобы человек не перелистывал рекламу, её надо подавать не как рекламу, а как контент. Понятное дело. Это работает, но это обман или одна из его вариаций.
Чтобы корова меньше ела и давала больше молока, надо ее меньше кормить и больше доить. (с)
Шикарно формулирует, виден большой знаток медиа и рекламы… В его голове видимо СМИ воообще нет, только нативка положения дел во всех областях… Как всем хорошо и замечательно…
Замминистра не отличает бизнес-модель и модальность рекламы. Его нужно уволить.