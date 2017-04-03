Хантер Уолк, партнёр в посевном фонде Homebrew, перечислил тенденции, благодаря которым увеличилось количество прямых платежей за контент в интернете.
- Удобство. Сервисы Apple и Amazon приучили людей к тому, что можно платить в один клик.
- Люди могут платить создателям, а не корпорациям-посредникам. В этом помогают как краудфандинговые платформы типа Kickstarter или IndieGoGo, так и проекты вроде Etsy, где люди могут напрямую что-то продавать. Это даёт почувствовать пользователю, что он лично поддерживает основателей, авторов или разработчиков продукта.
- Для поддержки нишевого контента мало одного дохода от рекламы. Поэтому многие просят пользователей о деньгах напрямую.
- Гиганты вроде Facebook и Google не продают контент напрямую. Уолк пишет, что здесь очень тонкий момент: Facebook и Google будут скорее убеждать создателей контента вкладываться в рекламу, т.к. для них увеличение количества рекламодателей и инвентаря — прямое благо. В то же время эти компании не умеют или не хотят работать с конверсионной моделью прямой оплаты. То, что две эти компании не участвуют в транзакционной модели, хотя предоставляют контент, оставляет огромное поля для экспериментов другим компаниям, которые берут платежи напрямую.
- В онлайне становится всё больше и больше людей.
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