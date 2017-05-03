Теперь я знаю, хуже заказной статьи, и даже хуже независимого обзора может быть … только сравнение с конкурентами, которое #билайн рассылает своим клиентам

Mikhail Tokovinin, а ты чего это интернет не даешь людям? Мы вот даём по 500 рублей.

На самом деле, это сравнение не фейк только про колонку с МангоОфис, что выдает реального конкурента Билайна, а все остальные участники работают статистами.

Так держать #БилайнБизнес !