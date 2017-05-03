Что делать, если не можешь закупить права на всю музыку, которая нужна пользователям? Разрешить загружать её из сторонних источников. Так решил «Яндекс» и позволил пользователям загружать вручную композиции в свой стриминг.

Яндекс.Музыка сообщила, что сейчас сервис покрывает примерно 85% от всех музыкальных запросов, однако есть некоторое количество треков, которых нет у партнёров компании и которые интересны слушателям. Поэтому…

Мы добавим возможность загружать пользователям свой контент и делиться им с другими слушателями. Такая возможность есть, например, у «ВКонтакте», «Одноклассников», YouTube, Soundcloud, — говорится в сообщении «Яндекса». Компания как бы намекает, что пиратством занимаются и на других платформах. Как и прежде, мы следим за соблюдением интересов правообладателей, поэтому если слушатель загрузит трек, права на который принадлежат партнёрам Яндекс.Музыки, за его прослушивания будут идти отчисления правообладателям, — ни слова про борьбу с пиратством аудиозаписей, на которые у «Яндекса» нет прав. Не имеет значения, с какой подписью будет загружен трек и в каком качестве — технологии Яндекс.Музыки распознают его и отчитаются перед правообладателями о его прослушивании, — заключает"Яндекс".

«Яндекс» будет сканировать загружаемые пользователями файлы и включать статистику о прослушиваниях этих файлов в отчёты правообладаталей. Для того, чтобы сделать процесс контролируемым, компания создала систему распознавания контента. Эта система аналогична технологии Content ID, применяемой YouTube. Технология производит сканирование аудиофайлов и создает уникальный отпечаток каждой фонограммы. В момент загрузки файла пользователем система будет сканировать его и сравнивать с базой отпечатков, имеющейся в распоряжении компании. Если такая фонограмма уже есть в каталоге загруженных пользователями треков, будут учитываться при составлении отчетов правообладателям. База отпечатков обновляется в режиме реального времени, весь контент, который передается правообладателями, попадает в базу отпечатков.

Правообладатели нововведением недовольны.

Яндекс" не согласовывал это нововведение с правообладателями, и мы категорически против. К сожалению, «Яндекс» встает на путь массового нарушения авторских и смежных прав и перекладывания ответственности на пользователей, в то время как другие компании понимают бесперспективность подобных действий и трансформируют свои музыкальные сервисы, — сказал «Ведомостям» гендиректор Warner Music Russia Александр Блинов.

Михаил Ильичев, глава Zvooq прокомментировал инициативу «Яндекса»: