Яндекс.Музыка разрешит пиратить треки, на которые у неё нет прав


Развитие событий: Яндекс.Музыка разрешила заливать пользователям свою музыку. Это законно? (4 мая)

Что делать, если не можешь закупить права на всю музыку, которая нужна пользователям? Разрешить загружать её из сторонних источников. Так решил «Яндекс» и позволил пользователям загружать вручную композиции в свой стриминг.

Яндекс.Музыка сообщила, что сейчас сервис покрывает примерно 85% от всех музыкальных запросов, однако есть некоторое количество треков, которых нет у партнёров компании и которые интересны слушателям. Поэтому…

Мы добавим возможность загружать пользователям свой контент и делиться им с другими слушателями. Такая возможность есть, например, у «ВКонтакте», «Одноклассников», YouTube, Soundcloud, — говорится в сообщении «Яндекса». Компания как бы намекает, что пиратством занимаются и на других платформах.

Как и прежде, мы следим за соблюдением интересов правообладателей, поэтому если слушатель загрузит трек, права на который принадлежат партнёрам Яндекс.Музыки, за его прослушивания будут идти отчисления правообладателям, — ни слова про борьбу с пиратством аудиозаписей, на которые у «Яндекса» нет прав.

Не имеет значения, с какой подписью будет загружен трек и в каком качестве — технологии Яндекс.Музыки распознают его и отчитаются перед правообладателями о его прослушивании, — заключает"Яндекс".

«Яндекс» будет сканировать загружаемые пользователями файлы и включать статистику о прослушиваниях этих файлов в отчёты правообладаталей. Для того, чтобы сделать процесс контролируемым, компания создала систему распознавания контента. Эта система аналогична технологии Content ID, применяемой YouTube. Технология производит сканирование аудиофайлов и создает уникальный отпечаток каждой фонограммы. В момент загрузки файла пользователем система будет сканировать его и сравнивать с базой отпечатков, имеющейся в распоряжении компании. Если такая фонограмма уже есть в каталоге загруженных пользователями треков, будут учитываться при составлении отчетов правообладателям. База отпечатков обновляется в режиме реального времени, весь контент, который передается правообладателями, попадает в базу отпечатков.

Правообладатели нововведением недовольны.

Яндекс" не согласовывал это нововведение с правообладателями, и мы категорически против. К сожалению, «Яндекс» встает на путь массового нарушения авторских и смежных прав и перекладывания ответственности на пользователей, в то время как другие компании понимают бесперспективность подобных действий и трансформируют свои музыкальные сервисы, — сказал «Ведомостям» гендиректор Warner Music Russia Александр Блинов.

Михаил Ильичев, глава Zvooq прокомментировал инициативу «Яндекса»:

Мы в Zvooq тоже рассматривали user upload. Это действительно хороший способ пополнить каталог теми композициями, на которые на территорию РФ/СНГ по разным причинам ни у кого нет прав для лицензирования. И нужно сказать, что это внушительный объем контента. Но тут же стоит отметить, что если нет лица, которое может лицензировать права на стриминг на территории РФ/СНГ, то это совсем не значит, что на эту музыку ни у кого нет авторских и других прав. На любое музыкальное произведение те или другие права всегда существуют. И любой user upload с системой распознавания или без системы их будет нарушать самым прямым образом. Странно, что «Яндекс» — публичная компания — решился на такое даже при всем соблазне решения.

Говоря о молодых исполнителях, которые не готовы на старте заниматься оформлением прав, на кейс чего ссылается «Яндекс», нужно отметить, что тот же Spotify, например, поступает гораздо честнее в этом смысле. Они просто создали свой паблишинг, где молодые исполнители получают простую помощь и в оформлении прав и в присутствии на стриминговой платформе.

Про контент, купленный на других сервисах, который пользователя якобы хотят слушать через Яндекс.Музыку — вы много знаете сервисов, где люди массово и честно покупают сегодня музыкальные файлы?

Я думаю, «Яндекс» просто напросто хочет сыграть на непростой ситуации для «ВКонтакте» и ее пользователях после недавнего введения там подписки на все фичи, которые стандартно являются премиальными. Это чистой воды популизм, который, надеюсь, «Яндексу» обойдется дорого, ибо я сомневаюсь, что это фича просуществует долго под негативным отношениям к этому мейджоров, ну или «Яндекс» просто заплатит за нее дополнительную большую премию правообладателям.

Никакой Content ID даже от высокотехнологичной компании не в состоянии правильно распознать и привязать права владения на многочисленные миксы, аранжировки, мегамиксы/попури, ту или иную сонату в мажоре или миноре и так далее. Я, кстати, даже буду рад, если Яндекс.Музыка превратится в сервис для тех, кто пиратит и слушает свое. Мы тогда качественно сможем обслуживать больше тех, кому нужна курируемая музыка.

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Лучшие комментарии

  • Контекст комментария

    Олег Яшин Русский Щит

    позволил пользователям загружать вручную композиции в свой стриминг

    Вопрос ключевой — в _свой_ стриминг, или это будет доступно другим пользователям? Если в свой, то 1273 ГК, свободное воспроизведение в личных целях.

    Если будет доступно другим пользователям (как тот же Bookmate), то сложнее. Логичнее использовать схему Яндекс.Диска — снятие по жалобе, без проверки контента при загрузке, функция информационного посредника, который не инициализирует и не загружает сам.

    Судя по всему, Яндекс.Музыка осваивает схему YouTube — когда данные по конкретному файлу (содержанию) систематизируются и каталогизируются с помощью Content ID. В момент обращения правообладателя — предоставляется вся схеме (для анализа популярности, распространенности) и предлагается один из планов по монетизации, как для грандов, так и для UGC (непрофи, неофициалы).

    В этой схеме отдельный плюс Яндекса — наличие внутри очень интересной Big.Data по популярности и востребованности контента, позволяющей эффективнее работать c продюсерами, авторами и направлениями. Если смотреть со стороны Big.Data — конечно же, загружать нужно чем больше, тем лучше. А не только то, на что есть договор.

  • Контекст комментария

    Иван Ильин

    29 ноября 2012 года Блог Яндекса сообщил, что
    Яндекс.Музыка вышла в новой обработке

    Теперь Яндекс.Музыка проигрывает не только файлы, сохраненные в телефоне и из каталога сервиса, но и из Яндекс.Диска. Например, если у вас есть коллекция любимых альбомов, — то её можно легко синхронизировать с Яндекс.Музыкой с помощью Диска, и никаких проводов для этого не нужно.

    Команда Яндекс.Музыки, на полную громкость.

    Прошло 5 лет… Единственная сегодняшняя новость заключается в том, что никакой новости в руках у Яндекс.Музыки нет, а СМИ купились и подумали что новость «есть». И скандала с правообладателями нет. Например, с представителями Warner. Раз скандала не было последние-то 5 лет — при работающей загрузке собственных файлов и штатной функции Диска — расшарить папку знакомым.

    Прослушивание собственных файлов и файлов друзей — малоизвестная старинная возможность Яндекс.Музыки и Яндекс.Диска.

    В 2017 году «ВКонтакте» подставился и пресс-служба «Яндекса» (молодцы!) без инфоповода в руках, создала новость буквально из ничего, в которой громко напомнила о старой функции. Прослушивание своих файлов если и поменяют — то буквально чуть-чуть, только на стороне бухгалтерии. Поисковик пообещал подсчитывать прослушивания и когда-нибудь потом, неизвестно когда, платить за прослушивания неизвестно кому, тому кто докажет свои права на подсчитанные записи. Вероятно «Яндекс» больше не будет учитывать расход «Диска» под mp3 и другие форматы музыкальных файлов (напомню, что связка Яндекс.Диска-Яндекс.Музыки играет, например, .flac), то есть и тут речь идёт о совершенствовании бухгалтерии, а не новых функциях Яндекс.Музыки.

  • Контекст комментария

    Олег Яшин Русский Щит

    Это скорее возможность добавлять свои трэки, только для себя

    Речь о другом — о том, что это делает доступным файлы для других (после комментариев Яндекса это уже точно).

    С «для себя и семьи» давно нет вопросов — 1273 ГК РФ.

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    ilyak организация, способная на многое

    > в то время как другие компании понимают бесперспективность подобных действий и трансформируют свои музыкальные

    Это например какие?

  • Ответить
    ak

    Не, ну а че. Если вести себя порядочно, то у Мыла с его Одноклассниками и Вконтакте не выиграешь.
    Как тут правильно заметил Йован:

    «Допустим, у нас где-то пишут «давайте взорвем Мариуполь» — это кошмарно, непростительно и повод вмешаться полиции, но в дневниках «Мэйл.ру» то же самое могли написать два миллиона раз, а в «Одноклассниках» прямо сейчас собирают деньги на взрывчатку».

  • Ответить
    Иван Ильин

    Fake news alert какой-то. Нужные файлы в Яндекс.Музыку (фактически на Яндекс.Диск конечно) можно было загружать «всегда», и они воспроизводились через общий интерфейс Музыки — треки, как треки! (на иллюстрации ниже треки занесённые вовсе не сегодня).

    Яндекс не «разрешит», а ещё раз попиарит старую функцию загрузки.

    Это не говоря о том, что русскому слушателю свою музыку можно положить в Deezer, который прямо связан с Warner (зачем лейбл ругается через «Ведомости»?). Все же помнят, что Warner Music Group принадлежит структурам Леонида Блаватника, именного того предпринимателя, что с 2012 года является основным (?) владельцем Deezer. Если Блинову и надо на кого-нибудь ругаться — так это на Deezer, Блаватника, может быть себя, за то что Deezer не очень известен в России, а его функции известны ещё меньше.

    Clip2net_170503155521

    Clip2net_170503153859

    Clip2net_170503153928

  • Ответить
    Олег Яшин Русский Щит

    позволил пользователям загружать вручную композиции в свой стриминг

    Вопрос ключевой — в _свой_ стриминг, или это будет доступно другим пользователям? Если в свой, то 1273 ГК, свободное воспроизведение в личных целях.

    Если будет доступно другим пользователям (как тот же Bookmate), то сложнее. Логичнее использовать схему Яндекс.Диска — снятие по жалобе, без проверки контента при загрузке, функция информационного посредника, который не инициализирует и не загружает сам.

    Судя по всему, Яндекс.Музыка осваивает схему YouTube — когда данные по конкретному файлу (содержанию) систематизируются и каталогизируются с помощью Content ID. В момент обращения правообладателя — предоставляется вся схеме (для анализа популярности, распространенности) и предлагается один из планов по монетизации, как для грандов, так и для UGC (непрофи, неофициалы).

    В этой схеме отдельный плюс Яндекса — наличие внутри очень интересной Big.Data по популярности и востребованности контента, позволяющей эффективнее работать c продюсерами, авторами и направлениями. Если смотреть со стороны Big.Data — конечно же, загружать нужно чем больше, тем лучше. А не только то, на что есть договор.

  • Ответить
    Иван Ильин

    2 копейки к мнению Михаила Ильичёва.

    Нападение «Яндекса» на ВКонтакте, если можно так сказать — нападение заслуженное. Символические алаверды. Соцсеть, когда она была ещё была чисто «пиратской» площадкой и с лейблами не работала, бортанула белую и пушистую Яндекс.Музыку — на эксклюзивных условиях отключила Яндекс.Музыку от API. Остальных-то разработчиков, которые тоже, как и ВК были «пиратами», а не легальными сервисами, как Яндекс.Музыка, отключили много-много позднее — лишь в середине декабря 2016 года, когда и сам ВК завязал с «пиратством», а не в феврале 2015. В 2015 ВКонтакте пошёл даже дальше и вырубил людям из Яндекс.Музыки их крошечное поисковое-рекомендательное приложение — даже не плеер Музыки, не функцию переноса коллекций, а приложуху, у которого было 100 (прописью «сто») пользователей. Мотивация? «Настоятельная просьба Вконтакте» «Да, отключили. По своим внутренним соображениям», — уточнил тогда пресс-секретарь ВК.

    Надо сказать, что Яндекс.Музыка изредка, но радует агрессивным, по-советским меркам (и мягеньким по-американским), поведением. Можно вспомнить, что Яндекс.Радио напало на паству традиционных радиостанций при помощи понятных описаний своих потоков, что вызвало бурления:

    «Европа Плюс» испугалась потерять десятки миллионов инвестиций из-за запуска Яндекс.Радио с репертуаром «Как на Европе+» (испугалась — правильно, «Яндекс», после одного единственного выпада, больше не донимал «Европу+», но владельцы «Европы Плюс» через 2 года все-равно признали, что их интернет-проект, интернет-деятельность — не складывается). Радио «Серебряный дождь» зафиксировало потери из-за запуска Яндекс.Радио и погрозила жёсткими мерами.

  • Ответить
    Человек

    Не, ну, а че. ВК можно, значит можно и Яндексу. Этот сигнал ими был принят и воспринят.
    Тяжело конкурировать, договариваясь, с лейблами, когда за углом льют конкурент раздаёт товар бесплатно под флагом пользовательского контента.

    P. S.: с другой стороны я всячески за свободный обмен музыкой между пользователями, за его легализацию. Я до сих пор не очень улавливаю, почему не могу махнуться с друзьями музоном, как в старые добрые времена. Просто потому что теперь правообладатели так могут?

  • Ответить
    ilyak организация, способная на многое

    В общем, логично. Договорившись с Вконтакте и Мейл.ру, лейблы не оставили другим игрокам на рынке никакого выбора, кроме поддержки UGC.

    > «Яндекс» встает на путь массового нарушения авторских и смежных прав,

    но вы только что благословили вторую и третью кнопки рунета именно на это. Обтекайте.

  • Ответить
    Sober Grim

    глазами пользователя:
    когда в ВК были фильмы- заходил, смотрел там. когда в ВК была музыка, заходил слушал там. Сейчас слушаю на Я, или на ютюбе. 50% моего 400-песенного листа из Ютюб в Контакте просто нет. У Ютюба есть права, а у ВК нет? Ок. Итог — слушаю или на Яндекс (всегда качественые записи в отличие от ВК + в рекомендациях часто попадается стоящее), ну или на Ютюбе. У Ютюба правда с рекомендациями проблемы, слишком много шлака.

    В общем в вк уже как бы и не захожу.

  • Ответить
    Иван Ильин

    29 ноября 2012 года Блог Яндекса сообщил, что
    Яндекс.Музыка вышла в новой обработке

    Теперь Яндекс.Музыка проигрывает не только файлы, сохраненные в телефоне и из каталога сервиса, но и из Яндекс.Диска. Например, если у вас есть коллекция любимых альбомов, — то её можно легко синхронизировать с Яндекс.Музыкой с помощью Диска, и никаких проводов для этого не нужно.

    Команда Яндекс.Музыки, на полную громкость.

    Прошло 5 лет… Единственная сегодняшняя новость заключается в том, что никакой новости в руках у Яндекс.Музыки нет, а СМИ купились и подумали что новость «есть». И скандала с правообладателями нет. Например, с представителями Warner. Раз скандала не было последние-то 5 лет — при работающей загрузке собственных файлов и штатной функции Диска — расшарить папку знакомым.

    Прослушивание собственных файлов и файлов друзей — малоизвестная старинная возможность Яндекс.Музыки и Яндекс.Диска.

    В 2017 году «ВКонтакте» подставился и пресс-служба «Яндекса» (молодцы!) без инфоповода в руках, создала новость буквально из ничего, в которой громко напомнила о старой функции. Прослушивание своих файлов если и поменяют — то буквально чуть-чуть, только на стороне бухгалтерии. Поисковик пообещал подсчитывать прослушивания и когда-нибудь потом, неизвестно когда, платить за прослушивания неизвестно кому, тому кто докажет свои права на подсчитанные записи. Вероятно «Яндекс» больше не будет учитывать расход «Диска» под mp3 и другие форматы музыкальных файлов (напомню, что связка Яндекс.Диска-Яндекс.Музыки играет, например, .flac), то есть и тут речь идёт о совершенствовании бухгалтерии, а не новых функциях Яндекс.Музыки.

  • Ответить
    Alex Tyurin

    На Гугл Музыке тоже есть Upload — но это не значит что это «пиратить». Это скорее возможность добавлять свои трэки, только для себя и в их облако. Там есть ограничение, не более 50000 треков можно залить. Это удобно, т.к. вы могли:
    1. Купить музыку давно на других сервисах и сюда ее перенести (у меня есть такие купленные лет 7 назад по Peter Gabriel, а его как раз в гугл музыке)
    2. Это может быть не только музыка. У меня учебник Испанского шел с mp3 диском 💿 - я его залил в облако
    3. Это могут быть записи типа квартирников — которых никогда не будет под лицензией.
    4. Это могут быть личные записи своих песен, особенно если ты музыкант/певец и есть необходимость слушать свои наработки, держать минусовки и по.

    В этих случаях ничего не «спиратил», а получил возможность ранее купленное, лично записанное или созданное, использовать через удобный облачный плеер и только для себя. Считай что это облако.

  • Ответить
    Олег Яшин > Alex Tyurin контекст

    Это скорее возможность добавлять свои трэки, только для себя

    Речь о другом — о том, что это делает доступным файлы для других (после комментариев Яндекса это уже точно).

    С «для себя и семьи» давно нет вопросов — 1273 ГК РФ.

  • Ответить
    Олег Яшин > ilyak контекст

    не оставили другим игрокам на рынке никакого выбора, кроме поддержки UGC

    Только Яндексу с этим будет сложно… Уже сложилась экосистемы работы независимых музыкантов в ВК, они сами выкладывают музыку в сеть и зарабатывают на концертах и клубах, анонсы выкладывают туда же.

    Т.е. нужно будет прикручивать интерфейс соцсети, переманивать пользователей (как пишет Sober Grim этот процесс уже идет) или вкладываться в этих молодых музыкантов самому Яндексу — оплатить радио для них, делать сборные концерты, рекламу или предоставлять студию для записи.

  • Ответить
    Олег Яшин > Иван Ильин контекст

    без инфоповода в руках, создала новость буквально из ничего, в которой громко напомнила о старой функции

    Я не ощущал работу Content-iD на том же Яндекс.Диске — пиратские файлы перезаливалась.

    Возможно, что технически новость лишь в том, что появились данные, привязанные к этому Content-iD и «черный список»?

    При случае нужно уточнить на практике …

  • Ответить
    Иван Ильин

    Болезненный момент потенциально будет с теми, кто взял и снял свою музыку с Яндекса. Например лейбл Ipecac её снял (или Я.М не стала покупать, но смысл один — прав на неё больше нет). Ясное дело, что эти записи безвозбранно продаются в магазинах и лежат на пираточках. Залить «снятую» музыку в Яндекс обратно можно за полчаса. Вот-то в Ipecac удивятся, когда выяснится, что снять-то они музыку сняли — но Яндекс всё-равно хочет за неё заплатить! В этом случае «я бы» даже попросил у Яндекса побольше денег, чем он платил в прошлом. Наценку за бесстыдство добавил бы где-нибудь в американском суде.

  • Ответить
    ilyak организация, способная на многое

    > Вот-то в Ipecac удивятся, когда выяснится, что снять-то они музыку сняли — но Яндекс всё-равно хочет за неё заплатить!

    Зачем? Если лейбл добровольно отказался от своих денег, значит, денег ему не нужно.

    ВКонтакте и Мейл.ру разве платят правообладателям за ту музыку, которую те не передали им? Почему Яндекс должен? С волками жить.

  • Ответить
    Олег Яшин > Иван Ильин контекст

    Залить «снятую» музыку в Яндекс обратно можно за полчаса

    «Заблеклистить» ее можно еще быстрее. Вопрос мониторинга, анализа и отправки абузе (самим или на аутсорсинге, украинские товарищи за это сейчас вообще копейки берут). Может, будет лишний повод издателю подумать, и вернуть музыку назад (по схеме YouTube — разрешить, монетизировать, запретить).

    В этом случае «я бы» даже попросил у Яндекса побольше денег

    Не получится, без изменения законов. Яндекс — инфопосредник и не инициатор размещения (это право предоставлено пользователю). Освобождается от ответственности, если реагирует на абузе-письмо с указанием конкретных ссылок.

    И более того, у юристов Яндекса богатый опыт доказывания этого в российских судах.

    за бесстыдство добавил бы где-нибудь в американском суде

    Не получится. Там DMCA, с которого и копировали наши законы. Если отреагировал на DMCA-форму (с конкретными ссылками) — от ответственности освобожден.

  • Ответить
    ilyak организация, способная на многое

    А подскажите, во вконтакте при платном стриминге тоже часть треков недоступна, или доступны абсолютно любые?

  • Ответить
    Олег Яшин > ilyak контекст

    во вконтакте при платном стриминге тоже часть треков недоступна, или доступны абсолютно любые?

    Тут бы меломанов послушать, тех кто часто пользуется …

    Для меня с десктопа — особых изменений нет. Даже не вижу предложения стриминга, играется все либо с рекламой, либо без. Попробовал аудиокниги Стругацких — то же самое. Возможно, что с мобильного все по другому.

    То, что выдает в поиске — то и показывает. Логично, что то, на что нет прав — не показывает.

    Предположить можно, что опции прослушивания будут прикручиваться постепенно — сначала то, что бесплатно (по соглашению авторов с ВК), потом по AMOD (музыка за рекламу), потом по SMOD (подписка), потом покупка (прокат).

    Это обычай, такие вещи вводить постепенно. На YouTube в РФ подписка (Red Tube) до сих пор недоступна, а покупка — сильно кривая.

  • Ответить
    Иван Ильин > Олег Колесников контекст

    Бухтит, но не «мочит», а если и «мочит», как это делал Viacom, ситуация существенно не меняется. Фрэнсис Мур гендиректор Международной федерации производителей фонограмм (IFPI), Фрэнсис Мур, в 2016 году обвинила сервис принадлежащий Google/Alphabet в уникальной бизнес-модели.

    YouTube не платит заметному числу артистов и производителей прикрываясь законами «безопасной гавани», которые никогда не были предназначены для служб, которые раздают музыку подавляющему большинству своих пользователей.

    Обвинения прошлого года не отличаются от обвинений 2015 года. И тогда антипиратская «индульгенция» YouTube раздражала международную федерацию правообладателей.

    Что же касается возмездия гуглу действием, так аж с 2007 и по 2013 год видехоостинг судился за контент с медиакомпанией Viacom. За нарушение прав на свои ролики Viacom требовал миллиард долларов. После нескольких лет разбирательств выяснилось, что Google готов заплатить около половины. О цене стороны не договорились. Платить никто не стал. Принцип «тихой гавани» сработал, в нарушениях прав на ролики оказались виноваты пользователи видеохостнга, но не сам YouTube.

  • Ответить
    Олег Яшин > Олег Колесников контекст

    На Youtube просто прорва пиратской музыки … и ничего, никто не бухтит…

    Олег, еще как ругаются, что денег от монетизации этого контента (показ рекламы с деньгами не пользователю, а правообладателю) мало. Хотят, чтобы YouTube их спонсировал из денег, получаемых с UGC.

    При этом, альтернативный вариант — не монетизировать, а удалять (пусть смотрят в другом месте, с лучшей монетизацией) — почему-то не рассматривается.

    Что характерно — считается, что попадание музыкальных клипов в топ-5 YouTube по числу просмоторов, где у них только один конкурент не из музыки — «Маша и Медведь» (http://lenta.ru/news/2017/03/15/kasha) — это хорошо и правильно.

  • Ответить
    Олег Колесников

    > денег от монетизации этого контента (показ рекламы с деньгами не пользователю, а правообладателю) мало

    Их вообще нет: если Youtube знает этот музыкальный контент — он не позволяет его загрузить (мне попадались диски без 1−2 композиций с комментариями от «юзеров», что с этими треками срабатывает защита — но таких практически единицы), а значит деньги за эти альбомы (с миллионными «просмотрами», т.е. прослушиваниями) получают какие-то частные предприниматели.

  • Ответить
    Олег Яшин > Олег Колесников контекст

    Их вообще нет: если Youtube знает этот музыкальный контент — он не позволяет его загрузит

    Нет, все не так. YouTube очень много вложил в систему Content-Id, причем раздельную — по видеоряду и аудиодорожке.

    Если контент есть в базе — по нему возможно три основных решения — запретить, разрешить с рекламой в пользу пользователя, разрешить с рекламой в пользу владельца. Количество и качество рекламы устанавливает пользователь, на канале которого и выкладывается.

    Неосновные решения тестируются — платный канал, RedTube, покупка на пользователя (TVOD (прокат), ESD (навсегда)).

    По аудио этот Content-iD привел к интересной и малоисследованной теме — какими стандартными средствами можно сделать ремикс, чтобы мелодию посчитали отдельным объектом авторских прав.

  • Ответить
    Олег Яшин > Олег Колесников контекст

    А заработал на рекламе не менее $4 млрд (в 2015; за 2016 не нашел).

    Я же давал ссылку на РОЕМ — https://roem.ru/07−12−2016/237691/income-youtube/
    Время просмотра музыкальных клипов, а также других видео, относящихся к музыке, занимают всего 4,3% от всего видео на YouTube

    Для игрового видео (33,4%) и развлекательного контента (18,9%) профи редко используют музыку мейджеров — чаще всего это электронная музыка от энтузиастов, за копейки или вообще бесплатно (можно посмотреть по примеру Стоп-Хам, Лев Против и т. д.).

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    Олег Яшин Русский Щит

    Полез в базу Ассоциации по прессе, и наткнулся на замечательную публикацию в Ведомостях —
    Российские музыкальные лейблы недовольны Mail.ru Group
    http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/02/01/675707-muzikalnie-leibli-nedovolni-mailru

    Там есть интересное —
    По данным источников в музыкальных компаниях, всем трем мейджорам Mail.ru Group будет платить примерно $7 млн в год (контракты подписаны на три года), еще около $2 млн в год получит ПМИ

    С самого начала UMA разделила правообладателей на условно белых (мейджоры и ПМИ), получивших обещания крупных авансов и процентов от прослушивания, и всех остальных — они не получили ни гарантий, ни приличных процентов

    При этом они хотят «космических гарантий» — миллионы рублей за одного артиста (и это про «независимых»!)

    С учетом требований «гарантированных выплат» и Майл.ру, и Яндексу просто необходимо иметь хоть какой-то жупел, которым можно пугать музыкальных акул — почему бы не попытаться вырастить им конкурентов из маленьких и дерзких через схему с оттенками «серого» рынка.

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    djonline

    >> Мосгорсуд признал правоту правообладателя и обязал Роскомнадзор временно заблокировать соцсеть — до подачи иска по существу (правда, ведомство не обнаружило спорных песен в соцсети и отказалось блокировать ее).
    Кишка тонка. Законы равны, но не для всех. Как закрыть какой-нибудь x-minus.org и сотни других, без извещения владельца — так всегда пожайлуста.
    И это бесит, когда создаёшь что-то своё, но это гарантированно закроют, потому что ты не VK/Yandex.

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    djonline

    >>С мая 2015 г. такие сайты могут быть заблокированы в России навечно — в том случае, если суд примет хотя бы два решения о нарушении интелектуальных прав в отношении таких ресурсов.
    В отношении VK ведь было больше двух судов ?

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    Олег Яшин > djonline контекст

    Как закрыть какой-нибудь x-minus.org и сотни других, без извещения владельца

    Это вы явно в МосГорСуд по авторским не ходили. Без оповещения владельца — только обеспечительные меры. Дальше предоставь в суд уведомление ответчика, по почте и по электронной почте.

    Если сайт же не снимает почту по месту регистрации — это явно не проблема суда. VKontakte снимает, отслеживает и присылает юристов.

    В отношении VK ведь было больше двух судов?

    Больше. Только во всех случаях по блокировке суд признал ВК добросовестным информационным посредником, удалившим указанные материалы. А значит — не подлежит блокировке.

    Юристы ВК и Яндекса регулярно ходят в суды и доказывают статус инфопосредника. А если представитель сайта не является — его точку зрения оглашать некому.

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    djonline

    >>Без оповещения владельца — только обеспечительные меры.
    Ну, всё верно, закрыть сайт в рамках обеспечительных мер, без оповещения владельца.
    Только вот в случае x-minus.org и ещё множества других ответчиком был не владалец, а немецкий датацентр PlusServer, так что ответчик ну никак не мог вмешаться, когда сайт вдруг случайно закрыли.

    Я напомню суть моих претензий — прокуратура ещё задолго до появления Роскомнадзора потребовала закрыть мой поиск по музыке именно за ссылки, то есть за то что делает Яндекс, и там тоже давили на датацентр в другой стране.

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    Олег Яшин > djonline контекст

    закрыть сайт в рамках обеспечительных мер, без оповещения владельца

    Это возможно только если владелец не отвечает на письма и не удаляет контрафакт. И то — до заседания суда (т.к. мера, а не блокировка).

    ответчиком был не владалец, а немецкий датацентр PlusServer

    Дайте угадаю — потому, что сайты выбрали «анонимную» регистрацию на посредника, а в контактах указали забитый спамом электронный ящик (не лицо и не адрес) или не указали ничего?

    У хостинга есть и лицо (юридическое) и адрес (почтовый), и он оператор связи (указан в законе). С точки зрения суда логично.

    Я напомню суть моих претензий — прокуратура ещё задолго до появления Роскомнадзора

    Вы что-то путаете. Роскомнадзор появился в 2008 году, до 2008 у нас даже IV части ГК не было, не то, что централизованного списка для блокировки у провайдеров.

    И прокуратура ничего не может закрыть за нарушение авторских без заявления правообладателя. По крайней мере, в тех случаях, когда у ответчика есть юрист хотя бы минимального уровня.

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    djonline

    Конкретно запрос от наших правоохранителей поступил в начале декабря 2007. Было предложено два вариант — либо раскрыть персональные данные, либо закрыть сайт и возможность перехода по найденным ссылкам.

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    Олег Яшин > djonline контекст

    Это была чисто поисковая система, без хранения

    В Германии это не важно. По Вашей же ссылке написано —

    «По словам Дениса Рагузова, провайдер остановил обслуживание MuzF.ru, ссылаясь на пункт оферты, в котором идет речь о соблюдении клиентом авторских прав, патентных норм и прав третьих лиц, а также действующего законодательства Германии».

    Как я понимаю, Ваш юрист действия провайдера и его трактовку местного законодательства в немецком суде (по месту совершения отключения) не обжаловал?

    А Яндекс и ВК в РФ регулярно доказывают статус инфопосредника в суде РФ по российскому законодательству.

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