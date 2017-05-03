Что делать, если не можешь закупить права на всю музыку, которая нужна пользователям? Разрешить загружать её из сторонних источников. Так решил «Яндекс» и позволил пользователям загружать вручную композиции в свой стриминг.
Яндекс.Музыка сообщила, что сейчас сервис покрывает примерно 85% от всех музыкальных запросов, однако есть некоторое количество треков, которых нет у партнёров компании и которые интересны слушателям. Поэтому…
Мы добавим возможность загружать пользователям свой контент и делиться им с другими слушателями. Такая возможность есть, например, у «ВКонтакте», «Одноклассников», YouTube, Soundcloud, — говорится в сообщении «Яндекса». Компания как бы намекает, что пиратством занимаются и на других платформах.
Как и прежде, мы следим за соблюдением интересов правообладателей, поэтому если слушатель загрузит трек, права на который принадлежат партнёрам Яндекс.Музыки, за его прослушивания будут идти отчисления правообладателям, — ни слова про борьбу с пиратством аудиозаписей, на которые у «Яндекса» нет прав.
Не имеет значения, с какой подписью будет загружен трек и в каком качестве — технологии Яндекс.Музыки распознают его и отчитаются перед правообладателями о его прослушивании, — заключает"Яндекс".
«Яндекс» будет сканировать загружаемые пользователями файлы и включать статистику о прослушиваниях этих файлов в отчёты правообладаталей. Для того, чтобы сделать процесс контролируемым, компания создала систему распознавания контента. Эта система аналогична технологии Content ID, применяемой YouTube. Технология производит сканирование аудиофайлов и создает уникальный отпечаток каждой фонограммы. В момент загрузки файла пользователем система будет сканировать его и сравнивать с базой отпечатков, имеющейся в распоряжении компании. Если такая фонограмма уже есть в каталоге загруженных пользователями треков, будут учитываться при составлении отчетов правообладателям. База отпечатков обновляется в режиме реального времени, весь контент, который передается правообладателями, попадает в базу отпечатков.
Правообладатели нововведением недовольны.
Яндекс" не согласовывал это нововведение с правообладателями, и мы категорически против. К сожалению, «Яндекс» встает на путь массового нарушения авторских и смежных прав и перекладывания ответственности на пользователей, в то время как другие компании понимают бесперспективность подобных действий и трансформируют свои музыкальные сервисы, — сказал «Ведомостям» гендиректор Warner Music Russia Александр Блинов.
Михаил Ильичев, глава Zvooq прокомментировал инициативу «Яндекса»:
Мы в Zvooq тоже рассматривали user upload. Это действительно хороший способ пополнить каталог теми композициями, на которые на территорию РФ/СНГ по разным причинам ни у кого нет прав для лицензирования. И нужно сказать, что это внушительный объем контента. Но тут же стоит отметить, что если нет лица, которое может лицензировать права на стриминг на территории РФ/СНГ, то это совсем не значит, что на эту музыку ни у кого нет авторских и других прав. На любое музыкальное произведение те или другие права всегда существуют. И любой user upload с системой распознавания или без системы их будет нарушать самым прямым образом. Странно, что «Яндекс» — публичная компания — решился на такое даже при всем соблазне решения.
Говоря о молодых исполнителях, которые не готовы на старте заниматься оформлением прав, на кейс чего ссылается «Яндекс», нужно отметить, что тот же Spotify, например, поступает гораздо честнее в этом смысле. Они просто создали свой паблишинг, где молодые исполнители получают простую помощь и в оформлении прав и в присутствии на стриминговой платформе.
Про контент, купленный на других сервисах, который пользователя якобы хотят слушать через Яндекс.Музыку — вы много знаете сервисов, где люди массово и честно покупают сегодня музыкальные файлы?
Я думаю, «Яндекс» просто напросто хочет сыграть на непростой ситуации для «ВКонтакте» и ее пользователях после недавнего введения там подписки на все фичи, которые стандартно являются премиальными. Это чистой воды популизм, который, надеюсь, «Яндексу» обойдется дорого, ибо я сомневаюсь, что это фича просуществует долго под негативным отношениям к этому мейджоров, ну или «Яндекс» просто заплатит за нее дополнительную большую премию правообладателям.
Никакой Content ID даже от высокотехнологичной компании не в состоянии правильно распознать и привязать права владения на многочисленные миксы, аранжировки, мегамиксы/попури, ту или иную сонату в мажоре или миноре и так далее. Я, кстати, даже буду рад, если Яндекс.Музыка превратится в сервис для тех, кто пиратит и слушает свое. Мы тогда качественно сможем обслуживать больше тех, кому нужна курируемая музыка.
Олег Яшин Русский Щит
Вопрос ключевой — в _свой_ стриминг, или это будет доступно другим пользователям? Если в свой, то 1273 ГК, свободное воспроизведение в личных целях.
Если будет доступно другим пользователям (как тот же Bookmate), то сложнее. Логичнее использовать схему Яндекс.Диска — снятие по жалобе, без проверки контента при загрузке, функция информационного посредника, который не инициализирует и не загружает сам.
Судя по всему, Яндекс.Музыка осваивает схему YouTube — когда данные по конкретному файлу (содержанию) систематизируются и каталогизируются с помощью Content ID. В момент обращения правообладателя — предоставляется вся схеме (для анализа популярности, распространенности) и предлагается один из планов по монетизации, как для грандов, так и для UGC (непрофи, неофициалы).
В этой схеме отдельный плюс Яндекса — наличие внутри очень интересной Big.Data по популярности и востребованности контента, позволяющей эффективнее работать c продюсерами, авторами и направлениями. Если смотреть со стороны Big.Data — конечно же, загружать нужно чем больше, тем лучше. А не только то, на что есть договор.
Иван Ильин
29 ноября 2012 года Блог Яндекса сообщил, что
Яндекс.Музыка вышла в новой обработке
Прошло 5 лет… Единственная сегодняшняя новость заключается в том, что никакой новости в руках у Яндекс.Музыки нет, а СМИ купились и подумали что новость «есть». И скандала с правообладателями нет. Например, с представителями Warner. Раз скандала не было последние-то 5 лет — при работающей загрузке собственных файлов и штатной функции Диска — расшарить папку знакомым.
Прослушивание собственных файлов и файлов друзей — малоизвестная старинная возможность Яндекс.Музыки и Яндекс.Диска.
В 2017 году «ВКонтакте» подставился и пресс-служба «Яндекса» (молодцы!) без инфоповода в руках, создала новость буквально из ничего, в которой громко напомнила о старой функции. Прослушивание своих файлов если и поменяют — то буквально чуть-чуть, только на стороне бухгалтерии. Поисковик пообещал подсчитывать прослушивания и когда-нибудь потом, неизвестно когда, платить за прослушивания неизвестно кому, тому кто докажет свои права на подсчитанные записи. Вероятно «Яндекс» больше не будет учитывать расход «Диска» под mp3 и другие форматы музыкальных файлов (напомню, что связка Яндекс.Диска-Яндекс.Музыки играет, например, .flac), то есть и тут речь идёт о совершенствовании бухгалтерии, а не новых функциях Яндекс.Музыки.
Олег Яшин Русский Щит
Речь о другом — о том, что это делает доступным файлы для других (после комментариев Яндекса это уже точно).
С «для себя и семьи» давно нет вопросов — 1273 ГК РФ.